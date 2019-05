Recaro – Neue Sportsitz-Edition

Mit einer auf 999 Stück limitierten Nürburgring-Sonderedition bringt Recaro eine neue Sportsitz-Edition – als Hommage an die legendäre Rennstrecke.

Im Rahmen des ADAC 24h-Rennens vom 20. bis 23. Juni stellt die Premiummarke von Adient die Sonderausgabe des Sitzes Recaro Sportster CS einem breiten Publikum vor. Sie verbindet die Eigenschaften einer reinrassigen Rennschale mit denen eines komfortablen Sportsitzes. Die exklusive Nürburgring-Edition ist als Fahrer- und Beifahrersitz in schwarzem und rotem Leder ab 2.195 Euro pro Stück erhältlich.

Jubiläum

Vor exakt 50 Jahren wurde im Rahmen der damaligen 24-Stunden-Prüfung die Planung eines „echten“ Langstreckenrennens auf der Nordschleife bekannt gegeben. Ab 1970 wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt. „Für uns ein schöner Anlass, diese legendäre Rennstrecke bei einem der großartigsten Events im weltweiten Motorsport zu feiern“, so Ulrich J. Severin, Head of Recaro Automotive Seating.“

Eigenschaften

Der Recaro Sportster CS Nürburgring kombiniert hochwertiges Leder für den Sitzbezug in Schwarz und Rot. Weiters ultraleichte Composite-Materialien sowie High-End-Schaumstoffen für Sitzschale und -polsterung. Die körpernahe Sitz-Kontur kombiniert die Stärken einer Metallstruktur mit einer ultradünnen, verstärkten Polymer-Rückenlehne. Zusammen mit den ausgeprägten Seitenwangen an Lehne und Sitzfläche bietet sie exzellente Schulter- und Rumpfunterstützung. Sie hält den Körper auch bei hohen Querkräften stabil im Sitz. Serienmäßig verfügt die Sonderedition über manuelle Längs- und Lehneneinsteller sowie eine Sitzheizung. Optional kann man ein Seitenairbag dazu bestellen.

