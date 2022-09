Rechbergrennen 2023 unter neuer Führung

Der Berg-Klassiker in der Steiermark ist gerettet, 2023 startet das Rechbergrennen unter neuer Führung. Und die Fans erwartet ein Mega Berg-Spektakel. Eine eigens gegründete Rechbergrennen GmbH kümmert sich ab sofort um die Fortführung des legendären Rennens. Mit den Geschäftsführern Mario Klammer, Peter Eibisberger und Christian Ferstl. Alle sind sie erfolgreiche Unternehmer und Rennfahrer aus der Steiermark. Und sie wissen, welche Mammutaufgabe sie da in Angriff nehmen.

Diesen Klassiker vermissen die Fans nun schon seit 3 Jahren. Ab nächstem Jahr hat das Warten dann ein Ende. Als Termin für das Rechbergrennen 2023 unter neuer Führung nennt man das Wochenende 29./30. April 2023. Vorbehaltlich der Terminbestätigung durch die FIA.

Rechbergrennen 2023 – Tradition & Neuzeit

Das Rennen am Rechberg wird wieder als Lauf zur FIA European Hillclimb Championship (modern & historisch) ausgetragen. Zusätzlich will man noch weitere Prädikate wie die Österreichische Bergmeisterschaft und weitere Ländermeisterschaften ausfahren. Das ist aktuell noch in Verhandlungen.

„Das Rechbergrennen zählt zu den größten Motorsportveranstaltungen in Österreich und ist auch sehr geschichtsträchtig und alteingesessen. Gerade deshalb gibt es ab 2023 zahlreiche Neuerungen. Kein Stein bleibt auf dem anderen“, so die Gesellschafter unisono. Und: „Sowohl Teilnehmer als auch Fans dürfen sich auf etwas Großes freuen. Tradition in Verbindung mit der Neuzeit – das ist das Ziel.“

Stolz ist man auch auf die Zusammenarbeit mit den ansässigen Motorsportclubs und Vereinen, sowie der breiten Akzeptanz in der Bevölkerung. „Wir haben noch viel zu tun, aber wir sind top motiviert und guter Dinge, dass das Rechbergrennen 2023 ein voller Erfolg wird.“ So das dynamische Trio der geschäftsführenden Gesellschafter Klammer, Eibisberger und Ferstl im O-Ton.

