Red Bull Classics 2024 – Motorsportzeitreise am Ring

Mehr als 15.000 Besucher an zwei Tagen – 15 Rennen mit über 200 historischen Rennwagen am Spielberg Filmautos als Stars auf vier Rädern – nicht zuletzt Showruns mit legendären Formel-1-Boliden. Legendäre Formel-1-Autos also, Kult-Boliden der Filmgeschichte und historischer Motorsport vom Feinsten lockten 15.000 Zuschauer am Wochenende ins steirische Murtal.

Die Fans hatten alle Hände voll zu tun – ob im Paddock durch Ausstellungen mit faszinierenden Exponaten auf vier Rädern zu gustieren oder Pit Lane Walks zu genießen und den Benzingeruch der „guten alten Zeit“ zu inhalieren. So gesehen „The 500 Owners Association Circuit Racing Championship“, „Tourenwagen Golden Ära“, „CanAm & Sportscars / SCC“, YTTC, BossGP, NK82-90 und Alfa Revival Cup – so das klingende Line-up.

Filmfahrzeuge & Showruns

Dazu gesellten sich noch eine Reihe legendärer F1-Boliden und Filmfahrzeuge, die die Herzen der Fans höher schlagen ließen. In Showruns waren auf der GP-Strecke ein 1997er F1-Ferrari, der Ford Mustang GT 500 „Eleanor“ aus „Nur noch 60 Sekunden“, der General Lee Dodge Charger aus „Ein Duke kommt selten allein“, ein Yenko Camaro aus „Fast & Furious“ sowie ein Nachbau des unverkennbaren Minis aus „Mr. Bean“ zu sehen.

Ausgestellt waren auch Exponate, wie ein Vixen GT, ein BMW 635 CSi Gruppe 2 Wide Body oder ein BMW Sauber M1 Gruppe 5 und zahlreiche ikonische Formelwagen von Lotus sowie Formel-1-Modelle im Lego-Format.

Weg des Erfolges fortgesetzt

Auch die zweite Auflage des Red Bull Ring Classics war Grund zur Freude bei den Veranstaltern Rene Binna und Christoph Gerlach (BG Sportpromotion) sowie bei Erich Wolf (General Manager Red Bull Ring): „Unser Dank gilt allen Serien und Teams für ihren unermüdlichen Einsatz und natürlich vor allem den Besuchern, die uns die Treue halten und eine tolle Stimmung gemacht haben. Der Erfolg aus dem Vorjahr wird nahtlos fortgesetzt und bildet die Grundlage für eine langjährige Zusammenarbeit. Jede Menge positives Feedback bestätigt uns und wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit diesem großartigen Event!“ Alle Informationen zum Red Bull Ring Classics 2024 gibt es unter www.redbullring

