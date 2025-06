Red Bull Erzbergrodeo – Josep Garcia Prolog Sieger 2025

Red Bull Erzbergrodeo – Josep Garcia Prolog Sieger 2025 – Das Teilnehmerfeld ging am zweiten und entscheidenden Prologtag, der den Startern eine noch kernigere Strecke servierte. Auf der ausgefahrenen Schotterstrecke war eine Zeitenverbesserung nur schwer möglich, trotzdem gaben die Fahrer noch einmal alles, um ihre Qualifikation für das Red Bull Erzbergrodeo am Sonntag abzusichern. Schlußendlich holte sich der Spanier Josep Garcia seinen bereits dritten Sieg beim Blakläder Iron Road Prolog.

Der zweite Prolog-Wertungstag präsentierte sich den Teilnehmern aus 41 Nationen und allen Kontinenten mit deutlich besserem Wetter als gestern. Bei Sonnenschein und blitzblauem Himmel ging das Starterfeld in den zweiten und entscheidenden Prologlauf. Da die 15 Kilometer lange Strecke nach dem gestrigen Prologtag schwer ausgefahren und dadurch sehr selektiv war, konnten nur wenige Fahrer ihre gestrigen Laufzeiten verbessern. Red Bull KTM Factory Racing Werksfahrer Josep Garcia konnte daher mit seiner gestrigen Bestzeit seinen dritten Felspokal am Red Bull Erzbergrodeo einfahren. Stark auch die Leistungen der beiden anderen Podiumsfinisher: der 5-fache Enduro-Weltmeister Andrea Verona (ITA) landete mit seiner GASGAS EC 450 F am zweiten Podiumsplatz, Dritter wurde mit Daniel Sanders (AUS, KTM) der amtierende Rally Dakar Sieger.

Die weiteren Aspiranten auf den prestigeträchtigen Sieg beim Red Bull Erzbergrodeo konnten sich ausnahmslos alle unter den Top-50 des Blakläder Iron Road Prologs platzieren und sorgen somit für eine extrem spannende erste Startreihe des morgigen Extreme Enduro Highlights. Neben Manuel Lettenbichler (DE, KTM) stehen auch Billy Bolt (UK, Husqvarna), Trystan Hart (CAN, KTM), Wade Young (RSA, GASGAS), Mario Roman (ESP, Sherco), Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), Jonny Walker (UK, Triumph), Alfredo Gomez (ESP, Beta), Matthew Green (RSA, KTM) und Jungstar Mitch Brightmore (UK, GASGAS) in der ersten Startreihe.

Gemeinsam mit den Podiumsfavoriten stehen auch Supertalente wie Ryder Leblond (USA, Husqvarna), Carson Brown (USA, KTM), Jack Price (UK, Sherco) und Sonny Goggia (ITA, KTM) unter den Top-50 des Red Bull Erzbergrodeo 2025.

Für zwei Superstars der Extreme Enduro Szene lief der Blakläder Iron Road Prolog nicht nach Plan: der 5-fache Red Bull Erzbergodeo Sieger Graham Jarvis (UK, Husqvarna) und der bisher erfolgreichste US-Amerikaner am Erzberg, Cody Webb (USA, Yamaha), müssen das Rennen morgen aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen. Bemerkenswert ist auch die Leistung der beiden 17-jährigen (!) Österreicher Valentino Hutter (AUT, GASGAS) und Luca Kropitsch (AUT, KTM), die sich mitten unter der Offroad-Weltelite ebenfalls für die erste Startreihe qualifizierten.

Wie erwartet lieferte auch die Twin-Cylinder Wertungsklasse des Blakläder Iron Road Prologs spektakulären Motorsport auf höchstem Niveau. Der spannende Dreikampf zwischen KTM, Ducati und Yamaha ging heute ins Finale und wurde vom 2-fachen Enduro-Weltmeister Jonny Aubert auf seiner KTM 890 Adventure R gewonnen. Armin Ohrlinger holte sich mit seiner Aprilia RXV 450 überraschend den zweiten Platz, während Kevin Gallas (DE) seine Yamaha Tenere 700 auf den dritten Platz brachte und sich somit nach dem Mitas Rocket Ride einen weiteren Felspokal abholte.

Sandra Gomez Cantero (ESP, Beta), die erfolgreichste Extreme Enduro Athletin der Szene, gewann überlegen die Lady Cup Prologwertung. Insgesamt stehen Fahrer aus 17 Nationen und allen Kontinenten in der ersten Startreihe des Red Bull Erzbergrodeo 2025.

Endergebnis BLAKLÄDER IRON ROAD PROLOG 2025

1. Josep Garcia (ESP, KTM) 10:25,661 Minuten

2. Andrea Verona (ITA, GASGAS) 10:32,804

3. Danny Sanders (AUS, KTM) 10:46,804

4. Dominik Olszowy (POL, Rieju) 10:54,455

5.Carson Brown (USA, KTM) 10:54,891

6. Billy Bolt (UK, Husqvarna) 11:02,426

7. Jonny Walker (UK, Triumph) 11:03,519

8. Szymon Zajaczkowski (POL, KTM) 11:04,068

9. Will Riordan (AUS, Sherco) 11:09,074

10. Chris Gundermann (GER, KTM) 11:09,516

11. Manuel Lettenbichler (GER, KTM) 11:10,919

12. Wade Young (RSA, GASGAS) 11:11,886

13. Camilo Herrera (CHI, Beta) 11:12,898

14. David Cyprian (CZ, KTM) 11:15,288

15. Dieter Rudolf (AUT, GASGAS) 11:17,316