Red Bull F1 Academy – Alisha Palmowski bei Red Bull Racing

Nach einem aufregenden ersten Jahr in der F1 Academy freut sich das Red Bull Academy Programm bekannt zu geben, dass Alisha Palmowski für 2025 am Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programm teilnehmen wird.

Alisha Palmowski ist eine 18-jährige britische Rennfahrerin, die ursprünglich aus Derbyshire stammt. Als langjährige Motorsport-Enthusiastin begann Alisha 2018 ihre Rennkarriere im Kartsport. Von 2019 bis 2021 trat Alisha in der Daniel Ricciardo Series an, wo sie sowohl 2020 als auch 2021 Junioren-Vizemeisterin wurde. 2022 wechselte sie mit der Ginetta Juniors Series zum Auto, und 2024 wurde sie zum BRDC Rising Star gewählt, während sie in ihrem ersten Jahr im Formelsport auch GB4-Vizemeisterin wurde.

Das Programm der Red Bull Academy in der F1 Academy steht fest: Alisha wird sich Chloe Chambers und Rafaela Ferreira für das Jahr 2025 anschließen. Alle drei Fahrer werden von Campos Racing unterstützt und fahren für Campos Racing. Red Bull und Campos Racing haben eine starke Partnerschaft, die darauf abzielt, junge Fahrer zu fördern und zu unterstützen, wobei eine Vielzahl von von Red Bull unterstützten Fahrern für das Team in der F3 und F2 fahren. Die Erweiterung um die F1 Academy ist eine natürliche Weiterentwicklung der Partnerschaft und zeigt, wie tief das Engagement beider Teams für die Entwicklung der nächsten Generation von Fahrern ist.

In der F1 Academy können Fahrer nur zwei Saisons lang teilnehmen, bevor sie in die nächste Phase ihrer Karriere eintreten. Das Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programm bedankt sich bei der aktuellen Fahrerin Hamda Al Qubaisi für ihre harte Arbeit und ihr Engagement in der Saison 2024.

Die F1 Academy-Saison 2025 besteht aus vierzehn Rennen in sieben Läufen rund um den Globus in China, Saudi-Arabien, Miami, Kanada, den Niederlanden, Singapur und Las Vegas.

Alisha Palmowski sagte: „Ich bin unglaublich aufgeregt und fühle mich geehrt, 2025 am Red Bull Racing Pepe Jeans Programm der F1 Academy teilzunehmen. Oracle Red Bull Racing ist eines der besten Teams in der Startaufstellung, und das Talent, das sie durch die Türen gebracht haben, zu sehen und Teil dieser nächsten Generation zu sein, hätte ich mir nie vorstellen können. Das Team hat mich bisher unglaublich unterstützt, und ich kann es kaum erwarten, 2025 mit ihnen voll durchzustarten, mit dem ultimativen Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Ich habe bereits in der Simulation und mit dem Team gearbeitet, um einen Startschuss für das nächste Jahr zu bekommen und mich voll und ganz auf meine Leistung und Ergebnisse zu konzentrieren.“

Sarah Harrington, Programmmanagerin der Red Bull Academy, sagte: „Alisha hat uns von Anfang an beeindruckt und hat sich bereits in Katar als Wildcard-Teilnehmerin in der F1 Academy bewiesen. Wir freuen uns sehr, sie im Red Bull Academy Programm für 2025 willkommen zu heißen, und sie ist eine großartige Ergänzung, um unser Line-up für die nächste Saison zu vervollständigen. Wir haben viele wichtige Erkenntnisse aus unserem ersten Jahr in der F1-Akademie mitgenommen und freuen uns darauf, eine neue Herausforderung aufzubauen und noch härter zu pushen.“