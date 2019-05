Red Bull F1 – Energy Station in Barcelona

Beim GP in Barcelona erfolgt die Premiere der neuen Red Bull Energy Station. Das neue Motorhome von Red Bull Racing und Toro Rosso ist der Eyecatcher im Fahrerlager von Barcelona. Es sticht durch seine besondere Optik deutlich hervor. Und trägt den bezeichnenden Spitznamen „F1 Holzhaus“. Das Original Red Bull Holzhaus ist ein MotoGP-Motorhome. Es feierte letztes Jahr mit einem einmaligen Auftritt beim „Formula 1 Großer Preis von Österreich“ sein Debüt. Die neue Red Bull Energy Station wird heuer natürlich auch am Spielberg zum Einsatz kommen.

Ab sofort sind also Aston Martin Red Bull Racing und Toro Rosso in einem Holzhaus beheimatet. Beim GP von Spanien stellt man die neue Energy Station zum ersten Mal in voller Pracht vor. Sie ist größer, als das Original. Der wichtigste Bestandteil – 417 Kubikmeter nachhaltiges österreichisches Holz – kommt großzügig zur Geltung. Das neue Motorhome wird nach Barcelona bei acht weiteren Grands Prix in Europa zum Einsatz kommen.

In weniger als zwei Tagen aufgebaut

Die neue Red Bull Energy Station ist ein Gigant und bietet mit 1.221 Quadratmetern 27 Prozent mehr Fläche als ihre Vorgängerin. Das F1 Holzhaus ist 32 Meter lang, 14 Meter breit und 11 Meter hoch. Es ist mit 59 Bildschirmen ausgestattet. Und es wird mit 32 km Kabelleitungen versorgt. Ein 25-köpfiges Team baut es in weniger als zwei Tagen auf. Das natürliche Konvektions-Design macht eine Klimaanlage überflüssig.

