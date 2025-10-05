Red Bull Kalender 2026 – Saisonauftakt mit der DTM

Red Bull Kalender 2026 – Saisonauftakt mit der DTM vom 24. bis 26. April 2026. das Ticketing dazu ist bereits gestartet. Neu dabei ist ein Saison Pass für die „Großen Vier“ l F1 l MotoGP l Red Bull Ring Classics. Hunderttausende Besucher haben den Motorsport-Sommer 2025 am Spielberg miterlebt – vom Red Bull Ring Classics über die Königsklassen Formel 1 und MotoGP bis hin zum krönenden Saisonabschluss mit der DTM.

Mit dem neuen Champion Ayhancan Güven – Porsche/Manthey EMA – und dem Vizemeistertitel des Österreichers Lucas Auer (MercedesAMG/Team Landgraf) startet das Ticketing für den Motorsport-Auftakt 2026 am Red Bull Ring – 24. bis 26. April. Die Tickets dazu gibt es ab sofort unter www.redbullring.com. Die „Großen Vier“ sind auch 2026 wieder im Season Pass vereint.

Kalender mit Racing-Highlights 2026.

Gemeinsam mit den Terminen für das Red Bull Ring Classics, die Formel 1 und die MotoGP sind die „Großen Vier“ des Red Bull Ring Motorsport-Kalenders 2026 komplett.

24. – 26. April DTM presented by VKB-Bank

26. – 28. Juni Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026

29. – 30. August Red Bull Ring Classics 2026

18. – 20. September Motorrad Grand Prix von Österreich 2026

Saison Pass oder das Allround-Ticket für die „Großen Vier“.

2026 folgt die Weltelite des Motorsports wieder dem Ruf des steirischen Murtals. Mit einem einzigen Ticket sichern sich Fans Zugang zu den vier Highlight-Events am Red Bull Ring: DTM, Formel 1, Red Bull Ring Classics und MotoGP. Die Variante „Premium“ garantiert bei DTM, Formel 1 und MotoGP einen Platz auf der Start-Ziel-Tribüne samt reserviertem Parkplatz, die Variante „Standard“ einen Stehplatz bei Formel 1 und MotoGP sowie freie Sitzplatzwahl beim Red Bull Ring Classics und bei der DTM. F1-Fans, die sich einen Platz auf der aktuell nicht verfügbaren Start-Ziel-Tribüne gönnen möchten, sind mit dem Saison Pass fix dabei. Es gilt „first come – first served“, das Kontingent ist limitiert.