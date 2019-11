Red Bull Racing – Zero-G-Boxenstopp

Das Team von Red Bull Racing sucht sich neue Herausforderungen und absolviert einen Zero-G-Boxenstopp. Nachdem das Team bereits dreimal 2019 den Pit-Stop-Weltrekord geknackt hat, suchten die Bullen eine neue Herausforderung.

Fündig geworden sind sie in höheren Sphären. Unterstützt von der russischen Raumfahrtagentur Roscosmos brachte das Team den Boliden zum Yuri Gagarin Kosmonauten-Trainingszentrum in StarCity bei Moskau. Zur Vorbereitung auf die Zero-G-Flüge erhielten 16 Boxencrew-Mitglieder einen einwöchigen Crashkurs für Kosmonauten. Mit an Board war natürlich auch das Formel-1-Auto und ein zehnköpfiges Filmteam. Auf 10.000 Metern Höhe wurde ein noch nie zuvor durchgeführter Boxenstopp absolviert. Jeder Flug bestand aus einer Reihe von Parabeln, um die Crew für 22 Sekunden abheben zu lassen.

Nach Ausflügen ins Himalaya-Gebirge, zum Toten Meer, den Show-Runs auf Schnee und Eis und in der Wüste, hat das Red Bull Racing Team nun im wahrsten Sinne des Wortes den Himmel erobert. Mehr unter www.redbull.com/zerog

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp