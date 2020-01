Red Bull Ring – Bester MotoGP 2019

Seit der Rückkehr der Motorrad-Weltmeisterschaft nach Österreich wird der Red Bull Ring bereits zum zweiten Mal für den „Besten Grand Prix des Jahres“ geehrt. Gleich beim Comeback im Jahr 2016, wie auch jetzt für das jüngste rot-weiß-rote MotoGP-Volksfest am Spielberg im August 2019. Die Trophäe überreichte Dorna CEO Carmelo Ezpeleta am Freitag des Hahnenkamm-Wochenendes in Kitzbühel an Dietrich Mateschitz.

Über 197.000 Fans feierten das MotoGP-Wochenende 2019 am Spielberg. Der Motorrad Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring überzeugte die Besucher, Teams und Piloten zum vierten Mal in Folge, nicht nur mit Side Events, seiner Atmosphäre, der Organisation und Infrastruktur. Es entwickelt sich auch zu einem Saison-Highlight mit dem entscheidenden Manöver in der letzten Kurve des Rennens. 2017 und 2019 bezwang der Ducati-Star Andrea Dovizioso (ITA) den spanischen Serien-Titelverteidiger Marc Márquez (ESP/Honda) nur wenige Meter vor der Ziellinie. Gelingt dem sechsfachen MotoGP-Champion die Revanche im August 2020 in Österreich? Darauf sind alle Zweirad-Fans gespannt

Fünftes MotoGP-Volksfest am Red Bull Ring. Die MotoGP führt von 14. bis 16. August zum fünften Mal die Motorrad-Weltmeisterschaft mit Moto2 und Moto3 auf dem Red Bull Ring an. Superstars wie der amtierende Weltmeister Marc Márquez, der Spielberg-Sieger 2019, Andrea Dovizioso, und natürlich auch der All-Time-Hero Valentino Rossi (ITA) stellen die Steiermark erneut auf den Kopf. Side-Event-Highlights des Österreich-GP 2020 sind Autogramm-Sessions, Open-Air-Konzerte in der „Spielberg MotoGP Bike City“ und FMX Shows. Kinder bis 14 Jahre erleben das gesamte Rennwochenende in Begleitung eines Erwachsenen mit gültigem Ticket kostenlos.

Die heiß begehrten Tickets für den Österreich-Grand-Prix gibt’s unter www.projekt-spielberg.com/motogp/tickets

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp