Red Bull Ring Classics startet in die Saison 2025

Der Saisonauftakt 2025 am Red Bull Ring wird legendär. Beim Red Bull Ring Classics zünden ausgewählte historische Rennserien am 26. und 27. April ein Motorsport Feuerwerk der Extraklasse. Das erste große Highlight des Jahres bringt Legenden vergangener Tage zurück auf Österreichs einzige Grand-Prix-Strecke. Tourenwagenikonen, historische Formel-Rennwagen und Rallye-Boliden der 80er-Jahre sorgen für pures Nostalgie-Feeling.

Motorsport-Geschichte sehen und hautnah spüren. Ab sofort ist der Blick im Herzen der Steiermark aber auch bereits auf 2025 gerichtet. Im nächsten Motorsport-Frühling läuten zahlreiche historische Rennwagen die Saison ein. Einen ersten Vorgeschmack auf das Line-up bieten großartige Serien wie „Formel Historic“, „Fast Seventies“, „Tourenwagen Golden Ära“, „Histo Cup historisch – Anhang K“, „NK82-90“ oder der „Porsche Classic Cup“. Die dritte Auflage des Red Bull Ring Classics wird auf jeden Fall mit weiteren Hochkarätern im Programm aufwarten – das gilt auch für das Rahmenprogramm. Im Vorjahr sorgten seltene Unikate und

Hollywood & Gruppe B

Movie Cars aus Hollywood für großes Aufsehen. So viel sei über 2025 schon verraten: Es wird beispiellos. Rallye-Legenden der Gruppe B lassen Herzen höherschlagen. Weiche Knie lösen Rallyeautos der Gruppe B nicht nur bei eingefleischten Fans aus. Die legendären Boliden mit international bejubelten Ausnahmekönnern am Lenkrad haben den Motorsport der 80er-Jahre nachhaltig geprägt und werden bis heute weltweit verehrt. Einige dieser Prachtexemplare geben am 26. und 27. April bei Showruns auf dem Red Bull Ring ihr Bestes und sind auch in Fahrzeugausstellungen aus nächster Nähe zu bewundern.

Red Bull Ring Classics ist ein Fest für die Sinne aller Motorsport-Fans, die unvergleichlichen Sound und die pure Motorenpower am eigenen Leib erleben wollen. Ein großes Plus des Auftakt-Events am Spielberg 2025 ist seine Familienfreundlichkeit, was sich unter anderem in für Kinder stark vergünstigten Tickets niederschlägt.

Der Zutritt zum Fahrerlager bietet hautnahe Einblicke und ist für alle Besucher inklusive. Weitere Informationen zum Red Bull Ring Classics 2025 und Tickets gibt es unter

www.redbullring.com.

