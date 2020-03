Rekordfahrt auf Harley-Davidson

Wie weit kommt man in 24 Stunden auf einem elektrisch angetriebenen Motorrad? Die Antwort wurde soeben von Michel von Tell, einem Schweizer Kabarettisten, Journalisten, Unternehmer und Harley-Fan reinsten Wassers neu definiert.

Von Zürich über Deutschland nach Liechtenstein

Dass er nicht nur den klassischen „Potatoe-Potatoe“-Klang der V-Twins liebt, sondern auch auf den spacigen Jetsound der LiveWire steht, bewies der 39-jährige ehemalige Profibaseballer am 11. und 12. März 2020. Im Sattel des ersten elektrisch angetriebenen Motorrads eines Großserienherstellers fuhr der passionierte Biker einen neuen Rekord ein: 1.723 Kilometer in 24 Stunden. Ausgangspunkt des Motorradmarathons war Zürich, von wo aus sich Mensch und Maschine mit vollem Akku in Richtung Stuttgart aufmachten. Nahe der Landeshauptstadt Baden-Württembergs wurde der Akku der LiveWire erstmals wieder geladen. Dann ging nach Singen, dem zweiten Fixpunkt des Rekordversuchs. Hier lud der Akku erneut. Fortan pendelte der Mann mit dem eisernen Gesäß sechsmal auf der A81 zwischen Stuttgart und Singen hin und her. Die letzte Etappe erweiterte er gen Süden, um nach 23 Stunden und 48 Minuten sowie acht Akkuschnellladungen via Österreich in Liechtenstein einzutreffen – mit besagten 1.723 Kilometern auf der Uhr.

Weltrekord um 406 Kilometern übertrumpft

Von Tell legt Wert auf die Feststellung, dass der Rekord von ihm allein und mit einem herkömmlichen Serienfahrzeug auf öffentlichen Straßen eingefahren wurde. Sechs Zeugen, darunter ein Schweizer Journalist, bestätigten die Facts. Im Guinness-World-Records-Buch wird die Fahrt aus formalen Gründen wohl keine Erwähnung finden – was jedoch keineswegs von Tells Leistung sowie die seiner orangeroten LiveWire schmälert. Um stolze 406 Kilometer übertrumpfte der Marathonmann aus der Schweiz den bisherigen Weltrekord. Der wurde im Jahr 2018 auf einem E-Motorrad eines kalifornischen Herstellers aufgestellt – mit sieben Fahrern und auf einer abgesperrten Teststrecke. Als Harley-Davidson nach dem Megaritt von der Aktion erfuhr, war die Freude groß. Das Unternehmen gratuliert Michel von Tell herzlich zum neuen Rekord.

