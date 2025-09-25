Rekordfahrt – Sportboot mit Porsche-Antrieb

Rekordfahrt – Sportboot mit Porsche-Antrieb – Das gemeinsam von Porsche und der österreichischen Bootswerft Frauscher entwickelte Elektrosportboot Frauscher x Porsche 850 Fantom hat bei der „Monaco Energy Boat Challenge“ einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der Daycruiser mit dem Antrieb des Macan Turbo erzielte beim Speed-Wettbewerb eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 49,84 Knoten /92,3 km/h.

Die in Monaco eingesetzte Frauscher x Porsche 850 Fantom entsprach dabei vollumfänglich dem Serienstandard. Das in der Porsche-Farbe Oakgrünmetallic neo lackierte Sportboot mit geschlossenem Vordeck ging in der Klasse „Open Sea“ an den Start.

Der Antrieb des Porsche Macan Turbo wurde für das 8,67 Meter lange und 2,49 Meter breite Boot aufwändig adaptiert. Er leistet auf dem Wasser bis zu 400 kW /544 PS. Der Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 100 Kilometern bei langsamer Fahrt sowie rund 45 Kilometern im Cruise-Modus mit 22 Knoten – circa 41 km/h. Gebaut wird die Frauscher im oberösterreichischen Ohlsdorf. Porsche liefert die Hochvolt-Batterie und den Antrieb inklusive Steuergerät als vormontierte Module zu.