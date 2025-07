Rekordversuch mit einem VW ID Buzz

Rekordversuch mit einem VW ID Buzz – Unter dem Motto Publicity kann nie schaden – erst recht nicht, wenn die Verkäufe weit hinter den Erwartungen liegen und gerade auch noch die von Fans lang ersehnte Camperversion um Jahre verschoben wurde: Der achtfache Guinness-Rekordhalter Rainer Zietlow ist nun in Hannover mit einem VW ID Buzz zu seinem nächsten Projekt gestartet.

Der 55-jährige will aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Bulli-Baureihe bei einer Weltreise 75 Länder durchqueren. Das wäre Rekord für die Reise mit einem Elektroauto. Darauf hat er sich ein Jahr lang vorbereitet. Die Tour führt Zietlow auf dem Ostteil der Route bis nach Neuseeland, auf dem Westteil bis Vancouver in Kanada. Wo Straßen verlaufen, fährt das Team die Rekordfahrt auf Achse durch, lediglich die Schiffspassagen und notwendigen Unterbrechungen für Verzollungen dienen als Pausen. Mehr als acht Monate wird die ID-Buzz-Welttour dauern. In dünn besiedelten Gegenden hofft der Mannheimer auf Reichweiten von mehr als 400 Kilometern bis zum nächsten Ladestopp. hak/aum