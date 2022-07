Renauer Motorsport in der arabischen Formel 4

Der heimische Traditionsrennstall Renauer Motorsport startet als erster österreichischer Rennstall in arabischen Formel 4 (UAE). Mit den Chassis 132 und 133 bekam Renauer Motorsport zwei nagelneue Tatuus T-421 Formel 4 Boliden der neuesten Generation. Als bislang einziger Rennstall in Österreich. Jetzt hat man im beschaulichen niederösterreichischen Neunkirchen nach dem offiziellen Rollout große Pläne.

„Wir haben die Rennwagen nun komplett zusammengebaut und waren zum Funktionstest am Pannoniaring. Danach setzen wir die Autos in einigen Rennläufen ein. Um uns perfekt auf das Abenteuer UAE F4 vorzubereiten,“ so Teambesitzer Sepp Renauer.

Nachwuchsrennklasse Mittlerer Osten

Die UAE F4 ist die FIA zertifizierte Nachwuchsrennklasse im mittleren Osten. Die hat dieses Jahr Charlie Wurz, Sohn des ehemaligen Formel 1 Piloten Alexander gewonnen. Ein gesamtes rot-weiß-rotes Team war in der Geschichte der Serie aber noch nie am Start.

„Die UAE F4 ist die perfekte Vorbereitung für die besten Juniorpiloten auf die europäischen Formel 4 Meisterschaften. Weil sie mit den gleichen Fahrzeugen bestritten wird, und bereits jeweils im Jänner und Februar stattfindet,“ erklärt Florian Renauer. Er hat inzwischen den Renndirektorposten seines Vaters übernommen.

Verstärkung durch HM Sports

Für die Markterschließung im mittleren Osten hat sich Renauer Motorsport Verstärkung gesichert. Er hat die internationale Sport Consulting Agentur HM Sports mit an Bord geholt. Die verfügt über sehr viel Erfahrung im arabischen Raum. Und sie ist seit mehr als 20 Jahren im Formelsport – bis hinauf in die Formel 1 – tätig.

Die UAE Formel 4 2023 umfasst 15 Rennen in 5 Wochen. Gefahren wird im Dubai Autodrome, dem Formel 1 Kurs Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Und erstmals auf dem brandneuen Motor Town Circuit in Kuwait. Start ist am 9. Jänner in Dubai mit den Pre-Season-Testfahrten.

