Renault 5 E-Tech – In zwei Richtungen laden

Der neue Renault 5 E-Tech kann in zwei Richtungen laden. Kommendes Jahr rollt wieder ein Modell mit der Bezeichnung „R5“ zu den Kunden. Allerdings trägt der neue R5 den kleinen Zusatz E-Tech und kommt als Vollzeitstromer auf den Markt. Den vor zwei Jahren gezeigten Prototyp treibt ein 99 kW/134 PS starker E-Motor an. Als Basis kommt die Plattform CMF-B-EV zum Einsatz, die eine Reichweite von 400 Kilometern ermöglichen soll.

Der Renault 5 E-Tech kommt mit einer bidirektionalen Ladetechnik auf den Markt, für die „wir eine vollkommen neue Architektur entwickelt haben“, so der Verantwortliche für die Zéro-Emission-Zukunft der Marke. „Der R5 wird damit selbst zu einer Energiequelle.“ Vor der Einführung der sogenannten V2G-Technik, also der Möglichkeit, vom Auto Strom ins Netz einzuspeisen, „haben wir die Technik seit einigen Jahren in Portugal und den Niederlanden getestet“, erklärt er.

Mobilize Wallbox und V2G-Services

Mit Hilfe der Ladestation Mobilize Powerbox und des Mobilize V2G-Services kann man den Strom wieder in das Stromnetz zurückspeisen. Darüber hinaus ist der Strom zum Batterieaufladen gemäß dem Mobilize Stromvertrag klimaneutral. Mit Mobilize V2G mutieren Elektrofahrzeuge zu einer Energiequelle für Haushalte und das Stromnetz. Und ermöglichen so eine höhere Flexibilität. Dadurch erleichtern sie außerdem die Integration erneuerbarer Energien in den Energiemix.

Mit dem eigens für diesen Einsatz entwickelten Ladegerät an Bord des Renault 5 E-Tech kann er in zwei Richtungen laden. Der Strom kommt über eine ebenfalls von Renault erdachte bidirektionale Wechselstrom-Wallbox in den Stromkreislauf zurück. Allerdings ist die Wallbox ausschließlich für Renault-Modelle ausgelegt. In Zukunft lässt sich die Technik auch in entsprechend ausgerüsteten Parkhäusern einsetzen.

Strom ins Netz

Für den so ins Netz transportierten Strom wird der Besitzer dann entschädigt. Im eigenen Haushalt kann man damit zum Beispiel Waschmaschinen betreiben und gleichzeitig über den Anschluss auch elektrische Geräte abseits der Stromversorgung. Der Nutzer kann festlegen, wie viel Strom er bis zu einem vorher definierten Zeitpunkt abgibt und wie viel Energie im Auto vorgehalten werden kann.

Die genauen Tarife will Renault erst beim Marktstart bekanntgeben. Der Mobilize V2G-Service soll ab der Markteinführung des Renault 5 in Frankreich und Deutschland im Jahr 2024 und in Großbritannien im Jahr 2025 verfügbar sein. Weitere Länder wie Österreich folgen.

Mit dieser Technik kommt zunächst ausschließlich der Renault 5 E-Tech auf den Markt. Man will in Zukunft aber auch den Mégane und die anderen kommenden Modelle damit ausstatten. (cen/ww)

