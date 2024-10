Renault 5 – Eine Ikone ist zurück

Wir schreiben das Jahr 1972: Als Schlaghosen und kurze Röcke in Mode waren präsentierten die Franzosen ihren Renault 5. Er bot reichlich Platz für vier Erwachsene und Gepäck und traf den Puls der Zeit.

Optisch ist der neue Renault 5 E-Tech Electric modern und mit seinem sympathischen Retro-Design ein wahrer Eyecatcher. Auf unserer 1.Testfahrt durch Südfrankreich warewn die Reaktionen durchwegs positiv. Die Leute drehen sich nach dem Elektro-Gallier um, lächeln dem kleinen Beau freundlich zu und recken die Daumen nach oben. Ja, selbst auf dem Weg durch das versnobte Fürstentum Monaco, wo sich vor allem Supersportwagen und Luxuslimousinen durch die engen Straßen drängen, erregt der neue Renault große Aufmerksamkeit. Bei einem kurzen Stopp im Hafen von Monte Carlo drängen sich die Menschen um das Auto, und wir werden mit Fragen überhäuft.

Mit einer Länge von 3,92 Metern ist der R 5 E-Tech Electric um 13 Zentimeter kürzer als der aktuelle Clio. Er basiert auf der neuen Renault-Kleinwagenplattform AmpR Small und ist mit knapp 1.500 Kilogramm leicht für ein Elektroauto.

Ladezustand von außen sichtbar

Dafür glänzt der Elektro-Gallier mit vielen netten Details. Beispielsweise einer Ladestandsanzeige, die recht prominent in die Motorhaube integriert ist. Auf dem Display lässt sich der State of Charge in Form einer skizzierten „5“ von außen ablesen. Jeder Balken steht für 20 Prozent der Batteriekapazität. Natürlich kann der Ladezustand auch von innen oder per Smartphone-App kontrolliert werden. Ein schönes Alleinstellungsmerkmal. Auffällige Außenfarben wie ein kräftiges Gelb oder ein schrilles Grün runden den markanten und sympathischen Auftritt des Renault 5 ab. Kunterbunt geht es im Innenraum weiter. Zumindest wenn der R 5, wie bei unserem gelben Testwagen, in der Ausstattungsstufe „Iconic Five“ anrollt. Dann tragen die Türverkleidungen und Sitzflächen gelbe Materialien, die genauso wie beim Modell Techno zu 100 Prozent aus recyceltem Material sind.

Innenraum & Assets

Als erstes Modell von Renault hat der R 5 einen ständigen Begleiter an Bord. Der digitale Avatar hört auf den Namen „Reno“ und gibt auf allgemeine Fragen die passende Antwort. Darüber hinaus gibt der Sprachassistent Tipps zur Steigerung des Komforts oder beispielsweise der elektrischen Reichweite. In Sachen Raumangebot vorne ist alles völlig in Ordnung. Auch die Vordersitze, die denen des legendären R 5 „Backen-Turbo“ nachempfunden wurden, sind recht bequem. Im Fond hingegen reicht das Platzangebot allenfalls für den Nachwuchs. So ist der Elektro-Stadtflitzer eher etwas für eine gefestigte Zweierbeziehung. Das Kofferraumvolumen liegt bei 326 Litern. Der R 5 ist eben ein Kleinwagen.

Das Fahren mit dem kleinen Beau ist hingegen ein riesiges Vergnügen. Die Lenkung arbeitet direkt und spricht spontan an, während das Fahrwerk mit McPherson-Federbeinen vorne sowie einer aufwändigen Mehrlenker-Hinterachse den Franzosen zu einem leichtfüßigen Kurvenräuber macht. Das agile Handling sorgt für jede Menge Fahrspaß, ohne dass die Franzosen es übertrieben haben, denn bei gemächlicher Gangart überrascht der Renault mit einem geschmeidigen Abrollkomfort.

Fahren & Spass

Richtig sportlich ambitionierte Fahrer sollten sich allerdings noch etwas gedulden. Bereits Ende des Jahres präsentiert die sportliche Renault-Tochter Alpine den A290. Das Performance-Modell auf Basis des Renault 5 wird schärfer und in jeder Hinsicht noch eine Schippe drauf legen.

Zum Verkaufsstart gibt es den Renault zunächst nur in der leistungskräftigeren Variante mit 110 kW/150 PS. Der Elektromotor verfügt über ein maximales Drehmoment von 245 Newtonmetern und sorgt für flotte Fahrleistungen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt. Den Durchschnittsverbrauch gibt Renault mit 15,2 kWh an. Gegen Ende des Jahres folgen weitere Versionen mit einer Leistung von 90 kW/122 PS sowie 70 kW /95 PS. Die Einstiegsmotorisierung wird jedoch nicht schnell laden können, was völlig unverständlich ist.

Der Renault 5 rollt in zwei unterschiedlichen Batteriegrößen an. Während das zum Marktstart erhältliche größere Akku über eine Kapazität von 52 kWh verfügt, sind es bei der nachgeschobenen kleineren Variante 40 kWh. Die maximale Reichweite beträgt 312 beziehungsweise 405 Kilometer. Ist das Speicherdepot erschöpft, benötigt der Renault mit 52-kWh-Batterie an einer Schnellladestation 30 Minuten, um seine Akkus von 15 auf 80 Prozent zu pushen.

Strom ins Netz oder an den Picknick-Grill

An einer Wallbox mit 11 kW vergehen viereinhalb Stunden um die Batterien von 10 auf 100 Prozent aufzuladen. Der kleinere Akku ist aufgrund seiner geringeren Kapazität eine Stunde schneller randvoll gefüllt. Darüber hinaus beherrscht der Renault 5 das bidirektionale Laden und kann den nicht benötigten Strom wieder ins Netz zurückspeisen oder über einen Adapter elektrische Geräte betreiben, wie etwa einen Picknick-Grill.

Zu den Preisen: Der Renault 5 Techno kostet mit 110 kW/150 PS starkem Elektromotor wird abzüglich der Förderungen um 26.990 Euro angeboten. Unser gefahrenes und gleichstarkes Topmodell Iconic Five gibt es für ???34.400 Euro. Die später folgende Version mit 90 kW/120 PS starkem Antrieb wird für ????29.900 Euro angeboten, während die spätere Einstiegsmotorisierung mit 70 kW (95 PS) bei unter 25.000 Euro liegen soll. On top wird es auch noch eine Roland Garros Version geben.

Datencheck Renault 5 E-Tech Electric

Antrieb E-Motor mit 1-Gang-Getriebe – FWD

Leistung: 110 kW / 150 PS

Max. Drehmoment 245 Newtonmeter

Höchstgeschwindigkeit 150 km/h

0 auf 100 km/h 8,0 s

L x B x H (m) 3,92 x 1,77 x 1,50

Radstand (m): 2,54

WLTP-Durchschnittsverbrauch( kWh) 15,2

Batteriekapazität (kWh) 52

WLTP-Reichweite (km) 405

Leergewicht / Zuladung (kg) 1524/366

Kofferraumvolumen (l) 326–1106

Max. Anhängelast (kg) 500

