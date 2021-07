Renault Arkana – Schickes Coupé-SUV

Renault präsentiert mit dem Arkana ein schickes Coupé-SUV. Es ergänzt die Palette der anderen Kompakt-Modelle – Mégane, Kadjar, Scénic – im SUV C-Segment. Der neue Arkana steht für eine neue SUV-Generation, die in doppelter Hinsicht „hybrid“ ist. Im Stil und im Antrieb. Die Formen eines Coupés vereinen sich im Arkana mit einer hohen Sitzposition. Einem großzügigen Raumangebot und einem groß dimensionierten Kofferraum. Sie sorgen aber auch für eine neue Sportlichkeit. Die Ausstattungs-Linie R.S. Line trägt dieser sportlichen Auslegung noch mehr Rechnung.

Neues Format

Der Arkana ist mit 4,57 Metern gute 35 Zentimeter länger als der Captur. Mit einem Radstand von 2,72 Metern übertrumpft er sogar den nächst größeren Kadjar. Allerdings ist er mit nur 1,57 Metern um einiges flacher. Er basiert auf der sogenannten CMF-B-Plattform. Im kompakten Premium-Segment soll der Arkana antreten. Dort trifft er auf etablierte Wettbewerber. Kein leichtes Unterfangen, verstecken muss sich der Korea-Franzose aber keinesfalls.

Bei der Motorisierung setzt Renault im neuen Arkana auf innovative Hybridantriebe. Vorerst stehen der E-TECH 145 als Vollhybrid und der 1.3 TCe mit 12V-Mikro-Hybrid und 140 PS im Angebot. Im 4. Quartal 2021 folgt der 1.3 TCe 12V-Mildhybrid mit 160 PS.

Der Renault Arkana ist auch im Innenraum ein schickes Coupé-SUV. Das Interieur empfängt einen mit einem gediegenen Ambiente. Die Materialanmutung ist ordentlich. Das gilt auch für die Verarbeitung. Und der Fahrer findet einen aufgeräumten Arbeitsplatz vor. Bei den Ausstattungslinien Intens und R.S.-Line blickt er auf ein klar ablesbares Tachodisplay. Und beim Blick nach rechts auf einen hochkant stehenden Touchscreen. Insgesamt zwölf Assistenzsysteme sind für den Arkana erhältlich, davon zählen beim Basismodell allein schon neun zum serienmäßigen Angebot. Ordentliche 513 Liter schluckt der Kofferraum des Arkana. Nach dem Umklappen der Rücksitze stehen sehr passable 1.296 Liter auf ebener Ladefläche zur Verfügung.

Die Produktion des neuen Renault Arkana erfolgt in Südkorea, wo ihn Renault Samsung Motors baut. In Europa kann er seit März 2021 bestellt werden. In Österreich erfolgt die Markteinführung wahlweise mit dem TCe 140 EDC Mikrohybrid (12V) oder dem E-TECH 145 als Vollhybrid.

