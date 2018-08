Renault Arkana – SUV Coupé für Russland

Mit der seriennahen Studie „Arkana“ gibt Renault einen Ausblick auf das kommende Coupé des russischen „Kaptur“. Der Arkana soll im Frühjahr 2019 auf den Markt kommen.

Kaptur mit „K“ – nicht wie bei uns mit „C“

Auf der Moscow Auto Show – vom 29.08 bis zum 09.09 – hat Renault das Showcar Arkana präsentiert. Dabei handelt es sich um die Coupé Version des Renault „Kaptur“. Das ist kein Tippfehler, denn in Russland heißt er so. Dabei hat dieser „Kaptur“ nichts mit unserer europäischen Version -„Captur“ – gemeinsam. Die Optik ist zwar fast gleich, doch unter dem Blechkleid ist alles anders. Das russische Pendant basiert auf dem Dacia Duster und nicht auf dem Renault Clio. Deshalb ist er auch fast so groß wie ein Kadjar. Doch in diesem Segment ist eine Coupé Cariante wie der Arkana eine Neuerung. Das abfallende Heck erinnert an den BMW X4 oder an das GLC Coupé. Das Leuchtband am Heck ist aber im Renaulr Design gehalten. In Europa kennt man es in der Form vom Mégane. Ebenfalls vom Mégane sowie vom Talisman stammen die typischen sichelförmigen Tagfahrlichter. Der Kühlergrill kommt in Chromoptik daher und die Kunststoffbeplankung an den Radkästen und Schwellern sorgt für die Offroad Optik. Wie es sich für eine Studie gehört, sind 19 Zoll Räder montiert und die Windschutzscheibe reicht weit ins Dach hinein. Apropos: Der Wagen macht seinem Namen (Arkana ist lateinisch und bedeutet „Geheimnis“ – im Plural) alle Ehre: Vom Innenraum ist noch nichts bekannt. Es wird sich aber an den anderen Renault Modellen orientieren.

Antriebsseitig gibt es noch keine genauen Infos

Der Arkana selbst bleibt wohl eine Studie. Erste Erlkönigbilder des „Kaptur Coupé“ lassen das vermuten. Was bleibt ist die Frage nach den Motoren. Gemunkelt wird, dass es sich wohl – anders als auf unseren Märkten – um Benziner ohne Turboaufladung handeln könnte. Auch Dieselmotoren soll es geben. Der Kunde hat die Wahl zwischen Modellen mit oder ohne Allrad. 2019 soll er zunächst in der Nähe von Moskau vom Band laufen und auch nur in Russland verkauft werden. Später soll es das SUV-Coupé auch auf andere Märkte schaffen. Renault hat dabei vor allem den asiatischen Markt im Visier. Ob wir in Österreich auch einmal die Gelegenheit haben, bleibt offen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp