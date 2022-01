Renault Austral absolvieren Härtetest

100 Prototypen des Renault Austral – Nachfolger des Kadjar – absolvieren in den kommenden Monaten ihren Härtetest. Bedeutet rund zwei Millionen Kilometer auf europäischen Straßen und Teststrecken zu absolvieren. Das kompakte SUV verfügt über eine überwiegend neu entwickelte, durchgehend elektrifizierte Antriebspalette. Man testet auch erstmals ein neues 48-Volt-Mild-Hybridsystem, das an einen 1,2-Liter-Motor gekoppelt ist. Die neuen Motoren des Austral weisen CO 2 -Emissionen ab 105 Gramm pro Kilometer auf und leisten bis zu 200 PS.

Zusätzlich zur elektrifizierten Antriebspalette steht auch die neu entwickelte Plattform im Fokus. Ebenso wie die Feinjustierung von Fahrerassistenzsystemen, die Geräuschdämmung und der Federungskomfort. Die Erprobungsfahrten finden in Frankreich, Spanien, Deutschland und Rumänien statt. 1,4 Millionen Kilometer werden auf abgesperrten Strecken, 600.000 Kilometer unter realen Bedingungen auf öffentlichen Straßen zurückgelegt. Etwa 900 Fahrerinnen und Fahrer kommen zum Einsatz.

