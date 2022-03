Renault Austral – Ein Hybrid-SUV

Mit dem Austral bringt Renault ein Hybrid-SUV. Im Herbst rollt der Austral als Nachfolger des Kadjar auf den Markt. Das kompakte SUV kommt ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben. Es ist, so ein Markensprecher, nach dem elektrischen Mégane und dem Arkana „die dritte Säule im C-Segment“.

Als erstes Renault-Modell hat man den Austral auf der überarbeiteten CMF-CD Plattform entwickelt. Man nutzt dabei die verschiedenen Hybridantriebsvarianten. Von der milden Hybridisierung über die 48-Volt-Technik bis zum Vollhybridantrieb. In Zukunft ist auch eine Plug-in-Hybrid-Variante möglich. Eine vollelektrische Version ist nicht geplant. Auf jeden Fall stehen in Paris die Weichen auf Elektrifizierung der Modellpalette, und in den nächsten Jahren folgen insgesamt 14 elektrifizierte Modelle.

Der 4,51 Meter lange Austral kommt mit einem selbstbewussten Design auf den Markt. Die wuchtige Frontpartie strahlt den neuen Geist aus und erinnert ein wenig an den längst vergessenen Vel Satis. Im Innenraum dominieren zwei 12,3 Zoll und zwölf Zoll messende Bildschirme die Partie vor dem Lenkrad. Zusätzlich trägt ein (optionales) Head-up-Display zur Informationsvermittlung bei. Über den zentralen „OpenR-Bildschirm“ laufen außerdem die Dienste von Google. Hochwertige Materialien wie Holz, Leder, Alcantara verbreiten je nach Ausstattungsniveau Premium-Atmosphäre. Im Fond versprechen die Renault-Verantwortlichen den besten Knieraum mit 27,4 Zentimetern. Wenn die Rückbank nicht nach vorne verschoben wird, um zusätzlichen Raum im Gepäckabteil zu schaffen. Das Kofferraumvolumen variiert je nach Version zwischen 500 und 575 Litern.

Vollhybrid oder Mild-Hybrid…

Als Antrieb kommt in der Top-Variante ein Vollhybridantrieb zum Einsatz, der einen 1,2-Liter-Dreizylinder mit einem Elektromotor und einer 1,7 kWh starken Batterie kombiniert. Die Systemleistung liegt bei 118 kW/160 PS oder 147 kW/200 PS und beschleunigt den Austral in weniger als neun Sekunden von 0 auf 100. Den Verbrauch gibt Renault mit 4,6 Litern an. Der „milde Hybridantrieb“ mit 48-Volt-Technik leistet 96 kW/130 PS und verbraucht 5,3 Liter.

Beim Basisantrieb schließlich verbünden sich ein 1,3-Liter-Turbovierzylinder mit einer zwölf Volt starken Lithiumionen-Batterie und leistet 103 kW/140 PS oder 160 PS. Als Normverbrauchswert geben die Franzosen 6,2 Liter für die 160 PS starke Version an. Alle Motoren können die beim Bremsen entstehende Energie in der Batterie speichern, und der Fahrer hat die Wahl zwischen drei Fahreinstellungen.

Insgesamt 32 elektronische Helfer unterstützen beim Fahren, Parken und der Sicherheit. Dazu gehören unter anderem ein Head-up-Display, ein adaptiver Tempomat, eine Einparkautomatik. Und eine automatische Notbremsung, wenn beim Rückwärtsfahren ein Hindernis übersehen wird, sowie Matrix-LED-Scheinwerfer. Ein zusätzlicher Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer soll zudem eine Kollision der Köpfe verhindern.

Das Hybrid-SUV Renault Austral kommt im Herbst in sechs Varianten auf den Markt. Dann werden auch die Preise verraten.

