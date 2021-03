Renault baut für Mitsubishi

Renault baut ab 2023 Autos für Mitsubishi. Hintergrund dieser Maßnahme der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz: Mitsubishi will in nächster Zeit keine neuen Modelle mehr nach Europa liefern. Davor steht allerdings noch die Markteinführung des Mitsubishi Eclipse Cross PHEV an. Und in Japan hat man gerade die neue Generation des Outlander präsentiert. In Hinkunft übernimmt also Renault die Europa-Agenden und baut Autos für Mitsubishi. Die Franzosen kündigten an, ab 2023 zwei ihrer Modelle in leicht abgewandelter Form auch als Mitsubishi für ausgewählte Hauptmärkte in Europa zu bauen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp