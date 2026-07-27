Renault Clio schafft über 1100 Kilometer mit einer Tankfüllung

Renault Clio schafft über 1100 Kilometer mit einer Tankfüllung – Ziel war es, mindestens 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung zurückzulegen: Die befreundeten Youtuber Bernd Conrad und Alexander Schäfer waren einen Tag lang auf unterschiedlichen Routen mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 unterwegs. Klar war von vornherein, dazu müssten beide mindestens den Normverbrauch von 4,1 Litern je 100 Kilometer schaffen – und am besten noch unterbieten. Und so war es dann auch.

Bernd Conrad machte sich in Richtung Gardasee, Alexander Schäfer reiste quer durch Frankreich und besuchte dabei auch mehrere Produktionsstätten der Renault Group. Typisches Hypermiling mit extrem spritsparender Fahrweise war nicht erwünscht, stattdessen sollten die beiden möglichst normal im Verkehr mitschwimmen, ohne für andere zum Hindernis zu werden. Auf der Autobahn waren sie in der Regel mit 100 km/h oder leicht schneller unterwegs, auf der Landstraße hielten sie sich an das jeweils geltende Tempolimit.

Am Ende kam Conrad mit 1112 Kilometern auf dem Tacho und einem Durchschnittsverbrauch von 3,59 Litern je 100 Kilometer am Ziel an. Schäfer war praktisch genauso sparsam unterwegs: Nach 1101 Kilometern wiesen Bordcomputer und die Berechnung auf Basis der Tankquittung einen Verbrauch von 3,64 Litern aus.