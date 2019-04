Renault Dealer of the Year – Vogl + Co

Zum dritten Mal in Folge konnte das Grazer Autohaus Vogl +Co den Renault Dealer of the Year Award erringen. Mit dem „Dealer of the Year Award“ zeichnet die Renault Gruppe Jahr für Jahr Händlerbetriebe aus. Jene, die im vergangenen Geschäftsjahr eine besondere Performance bewiesen. Und zwar im Verkaufs- und After Sales-Geschäft. Bei der Servicequalität und der Kundenzufriedenheit. Auch beim Umsetzen der Markenidentität.

Vogl + Co ist einer von nur 2 prämierten österreichischen Händlerpartnern. Und das bereits zum dritten Mal in Folge – ein lupenreiner Hattrick. Man freut sich über den Sieg in der Kategorie „Große Renault- und Dacia-Händler“. Die Preisverleihung fand am im Stade de France statt. Dem größten Stadion Frankreichs im Norden von Paris.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp