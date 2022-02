Renault – Der neue Megane E-Tech Electric

Der neue Megane E-Tech Electric bringt Renault das erste Modell seiner Elektrofahrzeuge der „Generation 2.0“. Man schlägt damit ein neues Kapitel in einer mehr als zehnjährigen elektrischen Revolution auf. Der neue Renault Megane E-Tech Electric ist voll vernetzt im Elektro-Ökosystem. Er symbolisiert eine Ära, in der die Kompaktklasse wieder deutlich an Bedeutung gewinnt.

„Vehicle as a Service“

Der Megane E-Tech Electric fügt sich nahtlos in ein Ökosystem ein, in dem das Auto als Plattform für modernste Software und optimierte Konnektivität dient. Und damit ein völlig neues Fahrerlebnis bietet. Willkommen im Zeitalter des „Vehicle as a Service“.

Der Neue Megane E-Tech Electric bringt Erkenntnisse aus zahlreichen Experimenten der vergangenen Jahre mit in das System ein. Das Know-how von Renault und seiner neuen Marke MOBILIZE auf dem Gebiet des Batteriemanagements deckt den gesamten Lebenszyklus und die Wertschöpfungskette der Energiespeicher ab.

Das Hightech-Fahrzeug bietet zahlreiche Annehmlichkeiten. Wie den innovativen openR-Bildschirm und das neue Multimediasystem openR Link. In Zusammenarbeit mit Google entwickelt, basiert es auf dem Betriebssystem Android Automotive OS. Man kann das Nutzerprofil mit dem persönlichen Google-Konto verbinden. Neben der Navigation mit Google Maps und den Apps sind auch der Google-Sprachassistent und die My Renault App mit an Bord.

Effizient & umweltfreundlich

Der Megane E-Tech Electric bietet ein Höchstmaß an Effizienz. Am Ende ihrer Nutzungsdauer werden die Batterien in anderen Anwendungen eingesetzt und anschließend recycelt. Man extrahiert die wertvollen Bestandteile und führt sie einer weiteren industriellen Nutzung zu.

Aber der Megane E-Tech Electric geht bezüglich Umweltfreundlichkeit noch einen Schritt weiter. Alle Stoffsitzbezüge sind zu 100 % aus recycelten Materialien. Zahlreiche sichtbare Bauteile – mit einem Gesamtgewicht von 27,2 Kilo – sind aus recyceltem Kunststoff gefertigt. Am Ende seines Lebens kann man das Fahrzeug zu 95 % recyceln. Damit ist er das umweltfreundlichste Modell von Renault.

Plattform CMF-EV

Der Megane E-Tech Electric ist Renaults erstes Modell, das alle Vorzüge der Plattform CMF-EV bietet. Die Plattform für 100 % elektrisch angetriebene Fahrzeuge erleichtert die Produktion, Entwicklung und Optimierung. Dank ihres innovativen Konzepts ermöglicht sie systembedingte Grenzen zu verschieben. Und so Fahrzeuge mit neuem Design und innovativen Eigenschaften zu bauen.

Der Raum für den Motor ließ sich verkleinern. In Verbindung mit einem längerem Radstand und kürzeren Überhängen entsteht so zusätzlicher Raum für ein neues Außendesign, ein besseres Platzangebot und eine neuartige Innenausstattung. Dank innovativer Technologien und leistungsstärkerer Batterien bietet die Plattform CMF-EV eine höhere Energieeffizienz und mehr Reichweite bei kürzeren Ladezeiten.

Auch Fahrdynamik und Fahrspaß gewinnen durch die neue Plattform. Mit dem neuen Megane E-Tech Electric führt Renault die Erfolgsgeschichte des Megane fort. In die Mobilität von morgen.

Mobilize

Mobilize bietet mit dem Renault Megane E-Tech Electric ein Serviceangebot, dass das Leben leichter macht. Und den Wechsel zur Elektromobilität erleichtert.

Mobilize Power Solutions bietet Lösungen für das Aufladen zu Hause, mit einer Ladestation inklusive Installation.

Mit Mobilize Smart Charge erfolgt die Steuerung des Ladevorgangs zu Hause, um die Stromrechnung zu senken und den CO 2 -Fussabdruck zu verringern.

Die Zugangs- und Zahlungslösung für Europas größtes öffentliches Ladenetzwerk – Mobilize Charge Pass

