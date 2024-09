Renault eröffnete ersten rnlt© Store

Renault hat seinen ersten „rnlt© Store“ eröffnet Und zwar nicht hierzulande sondern in Berlin. Auf dem Berliner Kurfürstendamm feierte man die offizielle Eröffnung des neuartigen Showrooms in prominenter Lage. Die rnlt© Stores sind Teil eines neuen Verkaufskonzepts, das Renault auch in weiteren Märkten umsetzen will. Die Schauräume, in belebten Innenstädten und großen Einkaufszentren gelegen, sollen die Markenwelt des französischen Herstellers sowie ausgewählte Fahrzeuge und Innovationen in einem neuen Rahmen präsentieren.

Neben fachkundigem Personal stehen dafür auch digitale Tools zur Verfügung. Durch die Verbindung des Stores mit den bestehenden Berliner Standort können Kunden zudem das gesamte Spektrum der Verkaufs- und Serviceleistungen nutzen: von der Probefahrt über die Fahrzeugauslieferung bis hin zu Wartung und Reparaturen.

Insgesamt plant Renault rund zwanzig solcher rnlt©-Standorte in europäischen und außereuropäischen Ländern, die in Zusammenarbeit mit privaten Investoren eingerichtet werden sollen.

