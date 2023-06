Renault: Herbert Steiner ist Vice President

Ab 1. Juni 2023 ist Herbert Steiner Vice President Passenger Cars & Renault Brand Industry. Er berichtet an Thierry Charvet, Executive Vice President (EVP) Industrie & Qualität der Renault Group. Und an Fabrice Cambolive, CEO der Marke Renault. Er wird außerdem Mitglied des Verwaltungsausschusses der Marke Renault.

Der 50-jährige Herbert Steiner ist Absolvent der TU Graz. Er trat 1997 in den Volkswagen-Konzern ein, wo er 25 Jahre lang verschiedene internationale Positionen innehatte. In seinen ersten Berufsjahren war er in den Bereichen Controlling, Projektmanagement und Beschaffung tätig. Ab 2010 war Herbert Steiner CEO von SEAT Components, ab 2014 EVP für das Motorengeschäft von Audi Ungarn. 2018 übernahm er den Posten des Vizepräsidenten für das Motoren- und Gießereigeschäft des Volkswagen Konzerns. Seit 2020 war Herbert Steiner EVP Produktion und Logistik der SEAT S.A.

