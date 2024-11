Renault – Kleinere Batterie für den neuen R5

Alternativ zum 52-kWh-Akku bietet Renault nun für den R 5 E-Tech Electric eine kleinere Batterie und das Fahrzeug damit zu einem günstigeren Einstiegspreis an. In der Ausführung „Urban Range“ hat der Stromspender eine Kapazität von 40 Kilowattstunden, was sich in einer Normreichweite von bis zu 312 Kilometern niederschlägt. Das sind rund 100 Kilometer weniger als mit der größeren Batterie – Comfort Range.

Die Preise für den Renault 5 E-Tech Electric Urban Range werden unter Berücksichtigung aller Förderungen bei rund 22.000 Euro plus-minus liegen. Die neue Batterie lässt sich auch für die bisherigen Ausstattungslinien Techno und Iconic Five bestellen. Für nächstes Jahr hat Renault eine noch günstigere Basisversion angekündigt.

