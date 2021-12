Renault löst D-A-CH-Vertriebsregion auf

Erst im März 2020 gegründet, löst Renault die gemeinsame Vertriebsregion D-A-CH von Renault Deutschland, Renault Österreich und Renault Suisse wieder auf. Die Landesgesellschaften Österreich und Schweiz steuern ab 1. Jänner das jeweilige operative Geschäft wieder in eigener Verantwortung. Damit berichten sie wieder direkt an die Konzernzentrale in Paris. Damit will Renault die jeweilige Eigenverantwortung der Landesgesellschaften stärken. Gleichzeitig sollen sich aber – wo notwendig und sinnvoll – bestimmte Tätigkeiten und Services weiterhin die drei Landesgesellschaften gemeinsam teilen.

Thilo Schmidt verantwortet als Generaldirektor die Geschäfte der Renault Österreich GmbH. Claudia Meyer steuert als Generaldirektorin die Renault Suisse SA. Markus Siebrecht führt als Vorstandsvorsitzender die Renault Deutschland AG.

