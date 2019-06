Renault Master Modellgepflegt

Neben dem Trafic hat Renault auch dem größeren Master Modellgepflegt. Außen ist der überarbeitete Jahrgang an der neu gestalteten Frontpartie mit C-förmigen LED-Tagfahrlichtern zu erkennen. Und an dem (Ausstattungsabhängig) chromumrandeten Kühlergrill mit horizontalen Chromspangen zu erkennen. Die Kühlluftöffnung ragt steiler empor als beim Vorgänger. Die Scheinwerfer sind horizontal geschnitten.

Innen

Im Innenraum erhält er einen komplett neuen, horizontal gegliederten Instrumententräger. Mit vielen offenen und geschlossenen Staufächern und einem neuen Kombiinstrument. Das beinhaltet unter anderem ein Fünf-Zoll-Display für den Bordcomputer. Der Monitor der optionalen Multimediasysteme ist vollständig ins Cockpit integriert. Neu: die ausfahrbare „Easy Life“-Arbeitsfläche. Und das ausziehbare „Easy-Life-Schubfach an Stelle des konventionellen Handschuhfachs.

Motoren

Die sechs aktualisierten 2,3-Liter-Turbodieselmotoren decken ein Leistungsspektrum von 99 kW/135 PS bis 132 kW/180 PS ab. Sie liefern bis zu 40 Newtonmeter mehr Drehmoment. Alternativ zum Schaltgetriebe gibt es für einige Varianten das automatisierte Quickshift Sechsgang-Schaltgetriebe.

Assistenten

Zudem ist für den Transporter von 2,8 bis 4,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht jetzt auch der Toter-Winkel-Warner verfügbar. Ergänzend hierzu verbessert als Premiere in der leichten Nutzfahrzeugklasse der „Renault Rear View Assist“ die Sicherheit.

Das optionale System beobachtet mit einer Kamera das Verkehrsgeschehen in mittleren und größeren Entfernungen hinter dem Fahrzeug. Es projiziert das Bild in ein 7-Zoll-Display an Stelle des Innenrückspiegels. Aus Sicherheitsgründen aktiviert sich der Rear View Assist deshalb nur bei eingelegtem Vorwärtsgang. Darüber hinaus sind der Notbremsassistent und der Spurhalte-Warner jetzt für alle Versionen verfügbar. Serie sind der Seitenwindassistent und die Anhängerstabilitätskontrolle.

Varianten

Insgesamt können die Kunden ab Werk zwischen mehr als 300 Varianten wählen. Der Master ist weiterhin in drei Radständen von 3,18 bis 4,33 Metern und vier Längen von 5,08 bis 6,88 Metern erhältlich. Hinzu kommen drei Laderaumhöhen bis 2,14 Meter. Der Master mit Kofferaufbau bietet bis zu 22 Kubikmeter Ladekapazität. Neben Front- kann auch Hinterradantrieb bestellt werden.

