Renault mit ökologischen Batterien

Renault will seine Elektroautos mit ökologischen Batterien bestücken. Deshalb haben die Franzosen jetzt einen Vertrag mit Vulcan Energy geschlossen. Das deutsch-australische Unternehmen soll jährlich 6.000 bis 17.000 Tonnen Lithium in Batteriequalität aus geothermischen Solelagerstätten in Deutschland liefern. Durch das ökologische Förderverfahren soll der Automobilkonzern den CO 2 -Ausstoß bei der Herstellung einer 50-kWh-Batterie um 300 bis 700 Kilogramm verringern können. Die Vertragslaufzeit beträgt fünf Jahre und kann sich bei gegenseitigem Einverständnis verlängern.

Renault hat sich neben dem Einsatz von ökologischen Batterien zum Ziel gesetzt, bis 2050 weltweit kohlenstoffneutral zu agieren. Sowie bis 2025 mit einem Anteil von über 65 Prozent Elektrofahrzeugen und elektrifizierten Fahrzeugen am Gesamtabsatz den grünsten Mix auf dem europäischen Automobilmarkt zu erreichen. Bereits 2030 sollen 90 Prozent der verkauften Fahrzeuge rein batterieelektrisch unterwegs sein.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp