Renault, Nissan und Mitsubishi vereint in Ampere

Renault, Nissan und Mitsubishi haben ihre Allianz neu definiert und planen eine weitere Zusammenarbeit. Eine zentrale Rolle spielt dabei die von Renault gegründete Unternehmenseinheit Ampere. Diese bündelt die Entwicklungen bei den E-Fahrzeugen und deren Software.

Nissan hat sich mit 600 Millionen Euro und Mitsubishi mit 200 Millionen Euro an Ampere beteiligt. Als eines der ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit wird der elektrische Nissan Micra von Ampere entwickelt werden.

Außerdem verstärken Nissan und Renault ihre gemeinsamen Projekte in Südamerika und in Indien, wo die beiden Partner in den kommenden Jahren bis zu acht neue Modelle auf den Markt rollen wollen. Nissan ist zudem in der Allianz führend bei der Entwicklung der Feststoffbatterie. Diese werden bis zum Ende des Jahrzehnts als Energiespeicher bei den Fahrzeugen der Allianz eingesetzt.

Mitsubishi setzt unterdessen in Europa weiter auf die Übernahme von Renault-Modellen und plant in den USA eine Zusammenarbeit mit Nissan, um seine Modellpalette auszubauen.

