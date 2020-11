Renault Österreich – Neuer Vertriebsdirektor

Seit 1. November ist Gerd Schober, 42, neuer Vertriebsdirektor der Renault Österreich GmbH. Bisher war Schober Direktor Renault Fleet Division. Er ist weiterhin Mitglied des Direktionskomitees. Schober verantwortet sowohl den Vertrieb an Privatkunden als auch den Vertrieb an Geschäftskunden. Somit leitet er auch weiterhin die Renault Fleet Division. Gerd Schober war seit September 2019 Flottendirektor für Renault Österreich. Er war zuvor drei Jahre bei der Renault Retail Group tätig. Als Verkaufs- und später Standortleiter am Laaer Berg. Er kann auf insgesamt fast 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zurückgreifen.

