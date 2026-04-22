Renault startet renative

Renault startet renative – Man führt mit „renative“ eine neue Marke ein, die nachhaltige Reparatur- und Wartungslösungen erstmals unter einem Dach zusammenfasst. Das Programm soll die bisher verstreuten Angebote aus der Kreislaufwirtschaft durch eine strukturierte Produktwelt ersetzen – mit einem doppelten Vorteil für die Kunden: weniger bezahlen und weniger Umwelt belasten. Ab sofort werde „renative“ schrittweise im deutschen Servicenetz ausgerollt.

Im Mittelpunkt stehen dabei wiederaufbereitete Originalteile, geprüfte und zertifizierte Komponenten für Elektrofahrzeuge sowie Premium-Motoröle aus wiederaufbereiteten Basisölen. Diese Lösungen können nicht nur wertvolle Rohstoffe einsparen, sondern seien ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Garantie im Schnitt bis zu 30 Prozent günstiger als vergleichbare Neuteile. Viele elektronische Fahrzeugkomponenten könnten so auch repariert statt ausgetauscht werden und damit den Materialeinsatz und Abfall reduzieren helfen.