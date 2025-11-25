Renault Trafic E-Tech – Neue Transporter-Generation

Renault Traffic E-Tech – Neue Transporter-Generation – Der französische Hersteller präsentierte auf der französischen Nutzfahrzeugmesse „Solutrans 2025“ in Lyon die Serienversion des neuen Trafic E-Tech elektrisch vor. Der Kastenwagen ist das erste Fahrzeug einer neuen Transporter-Generation der Marke. Erstmals kommt in einem Renault die 800-Volt-Technologie für schnelles Laden zum Einsatz.

Er soll eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern haben. Bis zur Markteinführung dauert es allerdings noch ein wenig: Sie ist erst für Ende 2026 geplant. Weitere Versionen etwa als Plattformfahrgestell, Kipper, Pritsche oder Kofferaufbau folgen.

Den Kastenwagen im One-Box-Design wird es in zwei Längen – 4,87 Meter und 5,27 Meter – geben. Bei einer Höhe von 1,90 Metern beträgt das Ladevolumen 5,1 beziehungsweise 5,8 Kubikmetern. Der Motor liefert 150 kW /204 PS und 345 Newtonmeter Drehmoment. Er ermöglicht eine Nutzlast von bis zu 1,25 Tonnen und eine Anhängelast von zwei Tonnen. Die röhrenförmige Armaturentafel beherbergt ein 10-Zoll-Kombiinstrument und einen auf den Fahrer ausgerichteten 12-Zoll-Bildschirm in der Mitte. Der Trafic E-Tech elektrisch verfügt über eine Vehicle-to-Load-Funktion. Dafür gibt es Steckdosen im Fahrerhaus und im Laderaum. Mit Hilfe eines Adapters kann dafür auch der Ladeanschluss des Fahrzeugs genutzt werden. Mehr dazu auf renault.at