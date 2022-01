Renault Trucks – Erster E-Lkw Österreichs

Erster E-Lkw Österreichs, den Renault Trucks ausliefert, der Renault Trucks D Z.E., er steht in den Startlöchern. Ab Frühjahr 2022 darf der bei der Sonnentor Kräuterhandels GmbH in Sprögnitz im Waldviertel sowohl auf der Kurzstrecke als auch im Nahverkehr seine Stärken ausspielen.

Am Anfang war ein Hochregallager. Das Kernstück des neuen Logistikzentrums der Sonnentor Kräuterhandels GmbH. Es soll einen wesentlichen Teil der innerbetrieblichen Abläufe des Unternehmens weiter optimieren. „Im ersten Bauabschnitt ist dieses Hochregallager noch nicht an die bestehende Infrastruktur angebunden“, erklärt Geschäftsführer Gerhard Leutgeb. Die Bestückung des Hochregallagers erfolgt damit in der Anfangsphase mit einem Lkw, der am Firmenareal maximal 500 Meter vom Be- bis zum Entladen zurücklegt. „Ein Einsatzprofil, das uns wie geschaffen für einen Elektro-Lkw erscheint“, so Leutgeb.

Kurzstrecke und Nahverkehr

Außer auf der ausgesprochenen Kurzstrecke darf sich der erste Elektro-Lkw der Sonnentor Kräuterhandels GmbH auch im Nahverkehr behaupten. Einmal wöchentlich macht er bei der sogenannten Bauerntour Stopp bei Bio-Landwirten, um die Rohstoffe für die Sonnentor Erzeugnisse abzuholen. Darüber hinaus soll er die CO 2 -Bilanz des Unternehmens auch bei der Belieferung der Sonnentor Geschäfte in Wien, St. Pölten, Krems und Zwettl nachhaltig optimieren.

Technisch ist der Renault Trucks D Z.E. mit 16 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht optimal auf diese Einsätze vorbereitet. Mit vier Batteriepacks an Bord schafft er eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern. Die jährliche Laufleistung soll sich bei 35.000 Kilometer einpendeln. Gefördert wird die Anschaffung des Elektro-Lkw vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) im Rahmen von klimaaktiv mobil aus Mitteln des Klima- und Energiefonds als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr.

Aufbau aus der Region

Auf Fahrzeugbau-Know-How, das wie Sonnentor aus Niederösterreich kommt, setzt das Unternehmen übrigens auch beim Aufbau des ersten Renault Trucks Elektro-Lkw in Österreich. „Bei der Firma Speiser wird der Aufbau für unseren Renault Trucks D Z.E. gerade einmal 75 Kilometer von unserem Firmensitz entfernt erzeugt“, hebt Gerhard Leutgeb hervor.

Nachhaltige Ladung

Für Sonnentor ist es wichtig, dass die Energie mit der man den Neuzugang im Fuhrpark lädt, nachhaltig ist. Das Unternehmen bezieht bereits seit 1992 zu 100 Prozent Öko-Strom. Mittlerweile produziert der Bio-Pionier sogar ein Drittel seines Stroms mit Hilfe von Photovoltaikanlagen selbst. So wird Österreichs erster E-Lkw von Renault Trucks jederzeit nachhaltig mit neuer Energie versorgt und ist bereit für die nächste Tour.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp