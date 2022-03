Renault Trucks forciert Elektro-Lkw

Renault Trucks forciert die Entwicklung von Elektro-Lkw. Auch wenn der Lkw-Hersteller zum Volvo-Konzern gehört, werden die neuen Typen den auch bei den Renault Pkw-Modellen verwendeten Zusatz „E-Tech“ tragen. Im kommenden Jahr sollen der T E-Tech mit bis zu 44 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und der C E-Tech auf den Markt kommen. Außerdem entwickelt Renault Trucks in Zusammenarbeit mit dem Logistiker Geodis den Prototyp eines speziellen 16-Tonners für den städtischen Verteilerverkehr.

Renault Trucks bietet bereits seit zwei Jahren Elektro-Lkw mit Gesamtgewichten zwischen 3,1 und 26 Tonnen an. Die beiden neuen E-Tech Modelle sollen zwei bzw. drei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von bis zu 490 kW/666 PS haben. Sie sind mit zwei bis sechs Batteriepacks ausgestattet und bieten eine Batteriekapazität von 180 bis 540 kWh. Eine vollständige Aufladung der Fahrzeugakkus kann in 9,5 Stunden mit Wechselstrom (bis zu 43 kW) erfolgen. Mit Gleichstrom (bis zu 250 kW) in zweieinhalb Stunden. Die Reichweite mit einer einzigen Ladung beträgt bis zu 300 Kilometer. Sie ist mit einer zusätzlichen einstündigen Schnellladung zwischendurch auf 500 Kilometer verlängerbar. Vorgesehen sind fünf Achskonfigurationen.

Das Projekt „Oxygen“ mit Geodis dreht sich um einen Lkw für den Stadtverkehr. Erste Entwürfe erinnern ein wenig an den geplanten britischen Volta Zero. So zeichnet sich auch der Renault Truck durch eine tiefergelegte Kabine mit großer Windschutzscheibe und kamerabasierte Rückspiegel aus. Außerdem durch einen leichten Aus- und Einstieg auch auf der rechten Seite. Der Prototyp soll Ende des Jahres fertiggestellt sein.

