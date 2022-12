Renault und Airbus kooperieren

In einer ungewöhnlichen Allianz kooperieren künftig der Renault Konzern und Airbus. Die Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft soll beiden Unternehmen helfen, ihre Elektrifizierungspläne voranzubringen. So soll Renault Airbus bei der Entwicklung künftiger Hybridflugzeuge unterstützen. Gemeinsam will man außerdem Technologien zur Energiespeicherung entwickeln.

Die Kooperation konzentriert sich vor allem auf die Optimierung des Energiemanagements und auf ein geringeres Batteriegewicht auch für Elektrofahrzeuge. Dazu kommt der Wechsel von der aktuellen Zellchemie auf Lithiumionen-Basis hin zu Feststoffbatterien, die bis 2030 die doppelte Energiedichte erreichen könnten. (aum)

