Renault Zoe neu – Premiere am Red Bull Ring

Premiere in Österreich feiert der Renault Zoe neu am Red Bull Ring. Und zwar im Rahmen der von 28. bis 29. September stattfindenden E-Mobility Play Days. Dort zeigt Elektroauto-Pionier Renault erstmals die jüngste Evolutionsstufe seines Bestsellers ZOE. Mit 395 Kilometer Praxis-Reichweite, neuem wechsel- und gleichstromfähigem Ladekonzept. Und stärkerem Motor, modernsten Kommunikations- und Assistenzsystem und einem Startpreis von 22.190 Euro. Der kompakte Stromer verspricht so größtmögliche Alltagstauglichkeit.

Neben dem vollständig überarbeiteten Zoe zeigt Renault folgende Stromer im Rahmen der E-Mobility Play Days. Die rein elektrischen Nutzfahrzeuge Kangoo Z.E. und Master Z.E., sowie den wendigen Stadtflitzer Twizy. Bis 2022 wird Renault die Portfoliostärke an Elektrofahrzeugen auf acht Modelle erweitern. Darüber hinaus starten 2020 die Hybrid-Versionen der soeben erneuerten Modelle Clio und Captur.

Weitere Highlights des Renault Auftritts bei den E-Mobility Play Days: Umfangreiche Informationen zur Kreislaufwirtschaft sowie ein Buzzer-Spiel mit Fragen rund um das Thema E-Mobilität.

Am Samstag, dem 28. September, findet um 11:00 Uhr ein Vortrag zum Umweltengagement der Renault Gruppe am Beispiel der Kreislaufwirtschaft statt.

