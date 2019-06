Renault Zoe – Technik-Update & mehr

Der Renault Zoe erhält ein Technik-Update und anderes mehr. Mit der neuen 52-kWh-Batterie schafft die dritte Generation bis zu 390 Kilometer Reichweite (WLTP). Die Motorleistung steigt auf 100 kW/135 PS, die Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h. Die kleinere 40-Batterie und die 108-PS-Version bleiben alternativ im Programm.

Schnellladung & Ein-Pedal-Fahren

Weiters kann der Zoe künftig auch per Gleichstrom-Schnell-Ladung Energie tanken. Dafür ist der Zoe mit einem Combined-Charging-System (CCS) ausgestattet, Das verfügt zusätzlich zum Typ-2-Ladeanschluss für Wechselstrom über zwei Pins für Gleichstrom bis 50 kW. So lässt sich die Batterie in 30 Minuten mit der Energie für 150 Kilometer Fahrstrecke versorgen. Renault führt auch ein neues Fahrprogramm für den Zoe ein. Der sogenannte B-Modus ermöglicht das Ein-Pedal-Fahren. Statt die Bremse zu betätigen, genügt in den meisten Fällen die Rekuperationsverzögerung. Auch an der Hinterachse verzögern nun Scheibenbremsen an Stelle der bisherigen Trommelbremsen. Mit dem neuen „E-Shifter” kann man während der Fahrt zwischen dem B-Modus und dem konventionellen D-Modus wechseln.

Neues im Cockpit

Dazu kommt ein neu gestaltetes Cockpit. Mit großem 9,3-Zoll-Touchscreen auf Basis des neuen, vernetzten Multimediasystems Easy Link. Ebenfalls neu ist das Kombiinstrument mit 10-Zoll-TFT-Display. Je nach Ausstattung wird auch hier eine Navigationskarte direkt ins Blickfeld des Fahrers projiziert. Zu den Assistenzsystemen gehört künftig auch Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner. Und Spurhalte- und Fernlichtassistent bis hin zum Toter-Winkel-Warner. Eine weitere Neuheit: die Auto-Hold-Funktion.

Merkmale des Facelifts: neue, markant profilierte Motorhaube und Voll-LED-Scheinwerfer mit Chromeinsätzen und Tagfahrlichtern in C-Form. In neuem Design präsentiert die Frontschürze mit chromumrahmten LED-Nebelscheinwerfern. Die Rückansicht prägen weit außen liegende LED-Heckleuchten und dynamische Blinker. Auch in die Außenspiegelgehäuse sind jetzt Blinker integriert.

