Rene Binder verstärkt LMP2 Team

Inter Europol Competition freut sich bekannt geben zu dürfen, dass der Österreicher Rene Binder, das Driver-Line-up des #34 LMP2 in der Europäischen Le Mans Serie und beim 24 Stunden-Rennen von Le Mans verstärken wird. Der 28-jährige Tiroler startete bereits 2018 in der LMP2-Klasse der ELMS und bringt einen reichhaltigen motorsportlichen Erfahrungsschatz mit ins Team.

Rene Binder: “Ich freue mich über die Gelegenheit, mich weiterhin in der europäischen Le-Mans-Serie beweisen zu dürfen, und schätze das Vertrauen, das Sascha Fassbender und Inter Europol Competition in mich setzen. Nach monatelangen Verhandlungen mit verschiedenen Teams haben sie mir ein Angebot gemacht, das ich einfach nicht ablehnen konnte. Das Team ist relativ neu in der LMP2, aber sie haben alle Ressourcen und Fähigkeiten, um in dieser extrem wettbewerbsintensiven Meisterschaft an der Spitze mit zu fahren. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen auf dieses Ziel hinzuarbeiten.“

Sascha Fassbender (Teammanager): “Wir sind glücklich, Rene im Team begrüssen zu dürfen. Mit ihm haben wir einen starken Teamkollegen an Kuba´s Seite. Beide kennen sich schon seit vielen Jahren und fuhren für das selbe Team im deutschen Kartsport. Unser technisches Verständnis in Bezug auf den LMP2 ist im Laufe der vergangenen Saison mit jedem Rennen gewachsen. Ich denke, mit Binders Verpflichtung können wir diese harte Arbeit auch endlich in zählbare Resultate umsetzen.” Mehr Infos auf www.intereuropolcompetition.eu und auf Instagram unter www. intereuropolcompetition

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp