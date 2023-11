Reparatur des Gotthard-Tunnels zieht sich hin

Daher dauern die Reparaturarbeiten weit länger als ursprünglich erwartet. Die Schadenssumme beträgt nach aktuellem Kenntnisstand rund 100 bis 130 Millionen Franken – ca. 104 bis 135 Millionen Euro.

Die Schweizerischen Bundesbahnen prüfen Möglichkeiten, die Bauarbeiten zu beschleunigen, um den längsten Eisenbahntunnel der Welt früher wieder vollständig in Betrieb nehmen zu können. Ziel ist es zunähst, das mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember zumindest an den Wochenenden deutlich mehr und schnellere Reisezüge durch den Tunnel verkehren als heute.