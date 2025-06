Retro Classics 2025 – Historische Pannenhilfsfahrzeuge und Rennwagen

Das ARBÖ Pedant AvD präsentiert sich ist bei der Retro Classics in Stuttgart gemeinsam mit Walkenhorst Classic in Halle 1 mit eigenen historischen Fahrzeugen sowie Exponaten aus dem Motorsport. So gibt es einen von der Loh Collection zur Verfügung gestellte McLaren M23 zu sehen, in dem James Hunt 1976 die Formel-1-Saison bestritt. Er errang in dem Jahr die Weltmeisterschaft mit einem Punkt Vorsprung vor Nikki Lauda.

Der AvD blickt mit zwei historischen Pannenfahrzeugen aus den 50er-Jahren, einem DKW-Schnelllaster und einem seltenen Opel Olympia Rekord Caravan auf ein Stück Automobilgeschichte zurück. Ebenfalls ausgestellt wird ein Opel C Kadett Caravan von 1976 in den Farben des Automobilclubs.

Darüber hinaus gibt es am Stand beispielsweise Informationen zur Histo-Tour im August 2025, zu der noch Anmeldungen entgegengenommen werden. Als Hingucker dient als Ausstellungsstück ein BMW M3 im AvD-Design von Walkenhorst Classic. Die Firma aus Melle bietet im Klassikbereich einen Rundum-Service für hochwertige Fahrzeuge an. Zudem wird Walkenhorst als offizieller Rennpartner von Aston Martin Racing ein GT-Fahrzeug am AvD-Stand präsentieren, wo die Besucher auch zwei hochwertige Motorsport-Fahrsimulatoren erwarten.