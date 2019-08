Retro-Roller Cezeta als E-Modell

Der von 1957 bis 1964 in der ehemaligen Tschechoslowakei gebaute Cezeta-Roller wird als E-Modell wiederbelebt. Charakteristisch: die lange Karosserie, in die der feststehende vordere Kotflügel integriert war. Somit auch zum Gepäcktransport geeignet.

Ein seinerzeit (in den Neunzigern) nach Tschechien ausgewanderter Brite hat den Roller jetzt reanimiert – mit Elektroantrieb. Der Cezeta 506 wird in zwei Versionen angeboten. Mit 8 kW/11 PS Leistung und ca. 85 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und als 11-kW-Version (15 PS) mit 120 km/h. Als Reichweiten gibt man bis zu 100 bzw. 150 Kilometer an.

Derzeit versucht Cezeta den Nostalgie-Scooter zumindest in Prag mit Mietfahrzeugen bekannter zu machen. Ein Leih-Wochenende kostet 150 Euro. Der Kauf schlägt mit rund 12.000 Euro respektive über 14.000 Euro zu Buche. Aber ein günstigeres Modell ist bereits angekündigt.

