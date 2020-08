Revell Muscle Cars – Power unter der Haube

Klassische Karosserie, ein mächtiger Motor mit jeder Menge Chrom und der charakteristische Kühlergrill – der neue Muscle Racer von Revell Control ist ein Must-have für alle Fans der amerikanischen Hot Rods. Bei Revell Control flitzt der Muscle Racer als ferngesteuertes Fahrzeug mit bis zu 20 km/h über die Piste. Das schnittige Gefährt mit den runden Retro-Scheinwerfern kann außerdem mit jeder Menge Chrom-Design punkten. Die Karosserie in knalligem Blau mit der Rennnummer 33 macht den Muscle Racer zu einem echten Hingucker. Fans der amerikanischen Klassiker ab 8 Jahren flitzen mit Fullspeed über Stock und Stein. Mit einer Länge 39,5 cm kann hier von dezent keine Rede sein – im Gegenteil, der Muscle Racer will gesehen werden. Bis zu 20 Minuten dauert die Fahrt, bevor der mitgelieferte 7,4 V 1200 mAh Li-Ion Akku eine Pause am beiliegenden Ladekabel braucht.

Es geht noch extremer…….

Wer ein Auge auf einen mächtigen Gelände-Profi „Made in the US“ geworfen hat, ist beim Revell Control JEEP ® Wrangler Rubicon in knalligem Rot genau richtig. Der kräftige Offroader im Maßstab 1:18 punktet mit bulliger Gummibereifung, die ihm auch im Gelände den nötigen Halt verleiht. Dadurch wird er zum perfekten Begleiter in den Park und im Gelände für alle Outdoor-Fans ab 8 Jahren. Durch den Spritzwasserschutz halten auch Pfützen den geländegängigen Offroader nicht auf. Dank der Chrysler Originallizenz sieht er dem großen Vorbild auf der Straße zum Verwechseln ähnlich. Das Metallgetriebe macht ihn besonders robust und verspricht langanhaltenden Spielspaß ohne Verschleiß. Bis zu 15 Minuten lang dauert die rasante Fahrt über Stock und Stein, bevor der JEEP ® Wrangler Rubicon eine kurze Ladepause von 90 Minuten einlegt. Geladen wird der beiliegende 7,4 V – 400 mAh Li-Ion Akku bequem per USB-Kabel. Dank der 2,GHz Funktechnologie kann sich der JEEP ® Wrangler Rubicon im rasanten Wettkampf störungsfrei mit anderen Fahrzeugen messen.

