Richtige Reinigung des Innenraums

Die Reinigung des Innenraums ist im Moment wichtiger denn je. Aber was ist die richtige Pflege, um auch den empfindlichen Materialen zu desinfizieren, aber auch zu schützen?

Schonende Reinigung

Desinfektionsmittel, die zur Zeit in vielen Drogerien und Supermärkten kaum verfügbar sind, sind nach den Erfahrungen des Autopflegespezialisten Sonax für die Reinigung von Oberflächen im Auto nicht zu empfehlen. Sie können die empfindlichen Materialien beschädigen, Vermattungen, Flecken oder Versprödungen verursachen. Dr. Christian Seeger, Mitglied der Geschäftsleitung der Sonax GmbH und Leiter Forschung und Entwicklung der Unternehmensgruppe Hoffmann, erläutert dazu: „Sauberkeit und Hygiene im Haushalt sind wichtiger denn je. Es wäre aus unserer Sicht aber unverantwortlich, Autobesitzern das Gefühl zu vermitteln, dass man diese gefährlichen Erreger mit Autopflegeprodukten unschädlich machen kann. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie eine schonende Reinigung des Autoinnenraums und Sauberkeit bewirken – jedoch keine Desinfektion. Wie in der unverzichtbaren gründlichen Händehygiene sehen wir aber auch in der Reinigung von Oberflächen im Haushalt wie im Auto einen Beitrag für den allgemeinen Gesundheitsschutz gegeben. Die allgemeinen Regeln für den Infektionsschutz wie der Abstand zu anderen Menschen und eine gründliche Händehygiene sind jedoch das oberste Gebot.“

Empfehlung der Bundeszentrale

Sonax folgt grundsätzlich den Haushalts-Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Die geht davon aus, dass handelsübliche Reiniger mehr als 90 % der Oberflächenkeime entfernen können. Zu beachten ist, dass alle Oberflächen sorgfältig gereinigt werden, die man mit den Händen berührt. Das sind nicht nur die Sitzflächen, Armlehnen, das Lenkrad und der Schaltknauf. Am besten reinigt man das gesamte Armaturenbrett, alle Griffe, den Innenspiegel, den Kofferraumöffner. Auch den Hebel zum Entriegeln der Fronthaube sowie den Tankdeckel und -verschluss nicht vergessen. Ganz gleich mit welchem Mittel Autobesitzer das Fahrzeug reinigen, nach dem Auftragen auf die zu reinigenden Oberflächen sollten Reiniger lange genug einwirken können. Man sollte dabei vermeiden, dass die reinigenden Wirkstoffe dauerhaft auf den Oberflächen verbleiben, damit die Oberflächen nicht angegriffen werden.



Im Anschluss sollten die gelösten Verschmutzungen und Rückstände des Reinigers mit einem sauberen, leicht feuchten Reinigungstuch abgewischt werden. Zur Reinigungsunterstützung kann ein Nass- und Trockensauger verwendet werden, um die gelösten Verschmutzungen noch gründlicher abzusaugen. Abschließend ist es ratsam, die verwendeten Tücher zunächst gründlich auszuspülen und dann bei 60 Grad zu waschen.

Anleitung zur Reinigung gibt es hier.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp