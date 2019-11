Rieger ist neuer Managing Director PSA Groupe Austria

Silvia Rieger ist neuer Managing Director der Groupe PSA Austria.

Silvia Rieger (41) leitet ab sofort die Importgeschäftstätigkeiten der Groupe PSA mit ihren Automobilmarken Citroën, DS, Opel und Peugeot in Österreich. Sie folgt damit auf Ian Hucker (49), der nach der erfolgreichen Übertragung der Schweizer Geschäftstätigkeiten an die Emil Frey AG eine neue Aufgabe innerhalb der Gruppe übernehmen wird.

Rieger blickt in ihrer Karriere auf viele Jahre Erfahrungen innerhalb der Groupe PSA zurück. Sie leitete die After Sales Aktivitäten in Österreich und der Schweiz, bevor sie zuletzt als Direktorin der Marke Peugeot in Österreich tätig war.

Rieger wird nun in ihrer neuen Funktion das gesamte Österreich-Importgeschäft der Groupe PSA verantworten und direkt an Maxime Picat, Executive Vice President, Director Europe Region der Groupe PSA, berichten.

