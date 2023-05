„Riergeroser“ Wechsel an der Spitze von Stellantis

Es ist soweit. Stellantis Austria gibt die Ernennung von Mag. Markus Wildeis (46) zum neuen Managing Director für den österreichischen Markt bekannt. Er ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in der Automobilbranche tätig. Der gelernte KFZ-Meister ist nach 10 Jahren diverser Führungstätigkeiten im Automobileinzelhandel, seit 2008 in verschiedenen nationalen und internationalen Managementpositionen für den FCA Konzern tätig gewesen, bevor er als Managing Director die FCA Austria GmbH bis 2021 führte. Zuletzt leitete er die Neuorganisation der Stellantis Landesgesellschaften in der Schweiz, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Griechenland und einigen Balkanstaaten.

Er übernimmt nun per 2. Mai 2023 die Führung bei der Stellantis Austria Importorganisation, die das gesamte automobile Importgeschäft der Citroën Österreich GmbH, der FCA Austria GmbH, der Opel Austria GmbH sowie der Peugeot Austria GmbH, mit ihren Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot umfassen. Mag. Silvia Rieger , bisher verantwortlich dafür wechselt in die Commercial Vehicles Business Unit und wird für die weltweite Brands Commercial Marketing Animation verantwortlich zeichnen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp