Rimac Nevera R – neuer 0-400-0-km/h-Champion

Rimac Nevera R – neuer 0-400-0-km/h-Champion – er hat alle bisherigen Leistungsrekorde gebrochen, neue Weltrekorde in 24 Kategorien aufgestellt und mit einer Zeit von 25,79 Sekunden den Titel im 0-400-0-km/h-Sprint zurückerobert – 2,04 Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter. Einmal mehr hat man bewiesen, dass ihm einige der besten Ingenieure und Designer der Welt angehören. Die Teammitglieder haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, die Grenzen der Leistungsfähigkeit zu verschieben, um das schnellste Serienauto aller Zeiten zu entwickeln – egal ob elektrisch oder nicht.

Aufbauend auf der außergewöhnlichen Rekordgeschichte des ursprünglichen Modells, der 2023 in der Automotive Testing Papenburg 23 Leistungsrekorde an einem einzigen Tag aufgestellt hat, hat das R-Modell nun alle diese Erfolge übertroffen. Dieser letzte Validierungstest vor der Auslieferung an die Kunden, der im Hochgeschwindigkeitsmodus des Fahrzeugs durchgeführt und von Dewesoft unabhängig verifiziert wurde, demonstriert die signifikanten Leistungssteigerungen des Nevera R.

Besonders hervorzuheben ist der neue Rekord in der Disziplin 0-400-0 km/h, der den Rekord des Standard-Modells von 29,93 Sekunden um 4,14 Sekunden verbessert. Der R erreichte eine neue Zeit von 1,66 Sekunden für den Sprint von 0 auf 60 mph und unterbot damit den Rekord des Nevera von 1,74 Sekunden, während er 100 km/h in nur 1,72 Sekunden erreichte, verglichen mit dem vorherigen Rekord von 1,81 Sekunden.

Bei höheren Geschwindigkeiten werden die Verbesserungen noch deutlicher: Der Nevera R erreicht 200 km/h in 3,95 Sekunden gegenüber 4,42 Sekunden beim Nevera und 300 km/h in nur 7,89 Sekunden gegenüber den 9,22 Sekunden, die er benötigte. Er erreichte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 431,45 km/h und stellte damit einen neuen Rekord für die höchste Geschwindigkeit eines Elektrofahrzeugs auf. hak