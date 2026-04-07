Rimac Technology und BMW Partnerschaft bei der Elektromobilität – Die Automobilindustrie befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels, der von der Elektrifizierung und nachhaltigen Mobilität geprägt ist. In diesem Kontext hat die Zusammenarbeit zwischen Rimac Technology und der BMW Group eine neue Ära eingeläutet. Mit der Entwicklung des neuen BMW i7, der am 22. April 2026 auf der Auto China in Peking seine Weltpremiere feiern wird, setzen die beiden Unternehmen ein starkes Zeichen für die Zukunft der Elektromobilität.

Die Partnerschaft zwischen Rimac Technology und BMW begann im Jahr 2023 und hat in kürzester Zeit beeindruckende Ergebnisse hervorgebracht. Der BMW i7 ist das erste batterieelektrische Fahrzeug der BMW Group, das mit einem gemeinsam entwickelten Hochspannungs-Batteriesystem ausgestattet ist. Dieses System kombiniert die zylindrischen Lithium-Ionen-Zellen der BMW Group Gen6 mit der auf Gen5-Modulen basierenden Technologie von Rimac zu einer skalierbaren Architektur. Das Ergebnis ist ein Batteriesystem, das durch eine gesteigerte Energieeffizienz, eine größere Reichweite und eine verbesserte Ladeleistung überzeugt.

Der Rimac Campus – Ein Zentrum für Innovation

Ein zentraler Bestandteil dieser Partnerschaft ist der neu errichtete Rimac Campus in Zagreb, Kroatien. Innerhalb weniger Jahre hat Rimac Technology hier eine hochmoderne Produktionsstätte geschaffen, die zu den größten Industriebauprojekten ihrer Art in Europa zählt. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 90.000 Quadratmetern, von denen 15.000 Quadratmeter speziell für die Produktion von Batteriesystemen reserviert sind. Rund 70 % der Kapazität des Campus sind für die Herstellung von Batteriesystemen für verschiedene Programme globaler Automobilhersteller vorgesehen.

Die Infrastruktur des Rimac Campus wurde von Anfang an darauf ausgelegt, komplexe und großvolumige Batterieproduktionen für führende Automobilmarken zu unterstützen. Mit zwei kompletten Produktionslinien und einer neuen Lieferkette erfüllt Rimac die hohen Qualitäts- und Mengenanforderungen eines globalen Premium-OEM. Diese operative Leistung unterstreicht die Position von Rimac Technology als Tier-1-Zulieferer und Technologiepartner für die Automobilindustrie.

Dazu Mate Rimac, Gründer und Präsident der Rimac Group sowie CEO und CTO von Bugatti Rimac, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit BMW: „BMW steht seit jeher für technische Exzellenz – genau das hat diese Zusammenarbeit für uns besonders reizvoll gemacht. Gemeinsam ist es uns gelungen, in sehr kurzer Zeit ein Hochspannungs-Batteriesystem zu entwickeln, das das Potenzial der neuen zylindrischen Zellen voll ausschöpft und spürbare Fortschritte bei Energiegehalt, Reichweite und Ladeleistung ermöglicht.“

Auch Nurdin Pitarević, CEO von Rimac Technology, hob die Bedeutung der Partnerschaft hervor: „Die Zusammenarbeit mit BMW markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der Elektrofahrzeugtechnologie. Besonders hervorzuheben ist die partnerschaftliche Arbeitsweise: Rimac Technology wird hier nicht nur als Zulieferer, sondern als echter Technologiepartner eingebunden. Dieses Modell der Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht richtungsweisend für die Zukunft der Branche.“

Thomas Engelhardt, Leiter der Entwicklung für Hochvolt-Batterien und Ladesysteme bei der BMW Group, ergänzte: „In bemerkenswert kurzer Zeit haben die Entwicklungsteams beider Unternehmen eine passgenaue Lösung für den neuen BMW i7 geschaffen. Die Zusammenarbeit mit Rimac Technology ist dabei ein eindrucksvolles Beispiel für europäische Innovationskraft.“

Europäische Innovationskraft für die Zukunft

Die Partnerschaft zwischen Rimac Technology und BMW zeigt, wie europäische Unternehmen durch Zusammenarbeit die Elektromobilität vorantreiben können. Der neue BMW i7 ist nicht nur ein technologisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für die Innovationskraft und das Potenzial der europäischen Automobilindustrie. Mit der Kombination aus technischer Exzellenz und modernster Infrastruktur setzt diese Partnerschaft neue Maßstäbe und ebnet den Weg für eine nachhaltige Zukunft der Mobilität.

Rimac Technology, ein führender Tier-1-Zulieferer, hat sich durch seine Expertise in der Entwicklung von Batteriesystemen, elektrischen Antriebssystemen und zugehöriger Software einen Namen gemacht. Mit über 1.000 Mitarbeitenden und Niederlassungen in Kroatien und dem Vereinigten Königreich arbeitet das Unternehmen mit einigen der renommiertesten Automobilhersteller weltweit zusammen. Die Zusammenarbeit mit BMW ist ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Rimac und ein Beweis für die Bedeutung von Partnerschaften in der Automobilbranche.

Die Weltpremiere des BMW i7 auf der Auto China 2026 wird zweifellos ein Höhepunkt für beide Unternehmen sein. Sie markiert nicht nur den Beginn einer neuen Ära für die BMW Group, sondern auch einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigen und elektrifizierten Zukunft.