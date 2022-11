ROAC 2022 – Motorsport vom Feinsten

Der ROAC 2022 hatte einmal mehr Motorsport vom Feinsten zu bieten. Im PS Racing Center Greinbach fand wieder der Race of Austrian Champions statt. Bei perfekten Wetterbedingungen.

Ein hochkarätiges Starterfeld in den Kategorien Rallye, Rallycross, Bergrallye und Slalom sorgte für spannende „head to head“ Läufe und einen perfekten Saisonabschluss.

Das Finale der Königsklasse in der Kategorie Rallye R2 4WD entschied sich im Generationenduell Vater und Sohn Max und Christopher Zellhofer, jeweils mit einem Ford Fiesta R2, zu Gunsten des Juniors.

In der Klasse Rallye Open 4WD gewann Roman Mühlberger (Mitsubishi Evo 7, großes Foto oben) knapp vor Patrick Breiteneder (Ford Titan).

Hammer-Fahrzeuge waren in der Klasse Rallye historisch 4WD am Start. Alex Schmollngruber (Mazda 323) konnte sich gegen H.P. Füreder mit seinem spektakulären Lancia Delta S4 durchsetzen.

In der Klasse Rallye R4 4WD war die Freude bei Christoph Wögerer (Mitsubishi Evo 6) riesengroß, als er am Ende am Treppchen ganz oben stand. Eine spektakuläre Fahrweise legte Andy Hulak (Ford Escort) an den Tag und gewann damit die Klasse Rallye historisch 2 WD.

Weitere Klassensieger

In der Königsklasse Rallycross, RX-Supercars, sorgte Johann Weidinger (Ford Focus) für einen Überraschungssieg vor RX-Rekord Champion Alois Höller (Ford Fiesta).

Die Klasse RX + 2000 ccm gewinnt Karl Schadenhofer mit seinem VW Golf Turbo.

Josef Strebinger gewinnt die Klasse RX – 2000 ccm mit dem EM-erprobten VW Polo von Dominik Senegacnik.

In der Kategorie Bergrallye 4WD – die Big Bomber mit bis zu 700 PS – gewinnt Felix Pailer (Lancia Integrale) vor Peter Probhardt (Mitsubishi Lancer WRC)

In den Slalom-Klassen – 1600 ccm und + 1600 ccm gab es Favoritensiege durch Gerhard Nell (VW Polo) und Patrick Mayer (VW Golf).

„Man kennt sich ja untereinander, aber man sieht sich sonst kaum. Ist schon eine coole Sache was der Erich Petrakovits da mit der ROAC-Veranstaltung in Greinbach auf die Beine gestellt hat“, so der Tenor der Akteure. Nicht nur Motorsport vom Feinsten,sondern auch ein „Get Together“ bot der ROAC 2022.

Die Klassensieger des ROAC 2022 im Überblick



Rallye R2 4WD Christoph Zellhofer (Ford Fiesta R2)

Rallye Open 4WD Roman Mühlberger (Mitsubishi Evo7)

Rallye hist. 4WD Alex Schmollngruber

Rallye R4 4WD Christoph Wögerer (Mitsubishi Evo6)

Rallye hist. 2WD Andy Hulak (Ford Escort)

Rallycross 4WD Johann Weidinger (Ford Focus)

Rallycross +2000 Karl Schadenhofer (VW Golf Turbo)

Rallycross -2000 Josef Strebinger (VW Polo)

Bergrallye 4WD Felix Pailer (Lancia Integrale)

Slalom +1600 Patrick Mayer (VW Golf)

Slalom -1600 Gerhard Nell VW Polo)

